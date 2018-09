La Colla Jove fa un pas endavant a la plaça de la Font

La diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla ha posat de manifest aquest cap de setmana el nivell actual de les colles capdavanteres del panorama casteller, però també el valor que té completar una actuació i el preu que es cobra amb cada caiguda quan el focus se situa en la gamma extra. Tarragona va gaudir ahir d’alguns dels castells més valuosos del moment, però també va patir amb tres caigudes que poden condicionar el Concurs de Castells.

Si una cosa està quedant clara enguany és que la Colla Jove Xiquets de Tarragona ja no necessita reivindicar-se ni reclamar el seu espai. Formi part o no del cartell de la diada de Sant Fèlix, és ara per ara la segona colla més potent del moment, però, tot i tenir-ho tot de cara, la Jove també és d’aquest món. Diumenge va ser l’única colla que va dibuixar l’aleta de més d’un castell de gamma extra -en va aconseguir tres-, però ho va haver de fer refent-se d’un inici desafortunat. El seu cinc de nou folrat va fer llenya després de carregar en una aparent mostra de por escènica. El castell es va alçar controlat, però els nervis de la canalla el van fer cedir per la part alta. Tot i patir una baixa sensible en els seus troncs, van seguir trepitjant fort l’accelerador. Van haver de descartar el tres de deu emmanillat, però encara els van sobrar forces per descarregar el quatre de nou amb folre i agulla, el tres folrat i el pilar de vuit.

La Vella s’apunta el 4d9

El castell més important de la diada se’l va apuntar un cop més la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Van iniciar la seva actuació plantant cara al quatre de nou sense folre i, tot i coronar-lo sense contratemps, van haver de lluir-se en un descens trepidant que va posar a prova la llei de la gravetat.

Els vallencs van voler posar sobre la taula l’últim dels quatre asos que encara no han assolit enguany, el quatre de deu emmanillat: el colós es va resistir pagant-ho amb un peatge car. Després de desmuntar-lo un primer cop amb sisens col·locats, van tornar a fer sonar les gralles. I van arribar a situar el pis de setens, fins que una forta sotragada a la part alta va fer enfonsar l’estructura. La caiguda va ser complicada, ja que part de la pinya no va aguantar l’impacte i es va ensorrar amb el folre i les manilles a sobre, cosa que va generar una aparatosa pila de persones. Amb mitja colla rebregada i amb baixes importants, van decidir tancar el seu programa amb els dos castells bàsics de nou, el tres i el quatre folrats.

L’única colla que no va patir cap caiguda a Tarragona va ser la dels Castellers de Vilafranca, si bé ahir tampoc es va poder exhibir al nivell desitjat. Els verds es van tornar a mostrar conservadors i van optar pel dos de nou emmanillat com a millor construcció. Els Xiquets de Tarragona es van veure obligats a rebaixar les seves pretensions després que el cinc de vuit amb què iniciaven l’actuació fes llenya tot just després de les aletes. Van acabar completant els dos castells bàsics de vuit.

Els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls van sumar dissabte un nou castell de nou pisos i van rodar les estructures de la gamma alta cridades a ser alçades un pis més, el dos de vuit folrat i el cinc de vuit. Un cop finalitzada l’actuació, la Joves va fer una prova de tres de nou sense folre que va pujar fins al pis de sisens.

Diumenge va ser el torn dels Castellers de Sants, que van completar a Vilanova el tres de nou. Cal destacar el primer dos de set de l’any de la Colla Jove de Sitges, un castell que no completaven des de l’any 2012, i el primer tres de set amb agulla de la història dels Castellers de Mollet, una formació que corrobora, així, un progrés sostingut els últims anys.