Collboni (PSC) proposa per a Barcelona un "govern de concentració" sense la CUP i Vox

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat aquest dilluns que si guanya les eleccions municipals del maig proposarà un "govern de concentració" de tots els partits excepte la CUP i Vox, per evitar els extrems i els radicals.

Ha dit que vol evitar que l'alcaldessa, Ada Colau, pacti amb els independentistes: "Davant aquesta possibilitat cal articular, excloent els extrems, un govern de concentració forta, que garanteixi la governabilitat de la ciutat", ha asseverat en una entrevista d''El Periódico' recollida per Europa Press.

"No s'han pogut fer projectes estratègics a llarg termini perquè no hi ha majoria. No s'ha aprovat ni un sol pressupost", ha criticat el socialista sobre la gestió de Colau, i ha apostat per un consistori que blindi la ciutat davant la inestabilitat, segons ell, del procés independentista.

Preguntat sobre si la fórmula que proposa és la mateixa que la del candidat amb suport de Cs Manuel Valls per a frenar un possible consistori independentista, Collboni ha dit que el partit taronja ha triat fer un front de dretes amb el PP i Vox --referint-se a Andalusia--, i ha assegurat que ell no està "en absolut amb això".

Inseguretat

Sobre si augura l'entrada de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, l'edil ha dit que hi ha un risc que passi com a resposta a les desigualtats i a la inseguretat –un fenomen que ha atribuït als errors de Colau–, mentre que ha sostingut que la seguretat és "absolutament defensable" des de l'esquerra.

Collboni ha lamentat que la Guàrdia Urbana no ha sentit el suport del Govern municipal, un factor que ha dit que ha incidit en la debilitació del cos policial, i també ha criticat que Colau intenti donar carta de naturalesa laboral a una activitat que no ho és, com el 'top manta' i la prostitució, segons ell, que lidera el grup municipal del PSC.

Turisme i Pla de Barris

Mentre que el socialista ha reconegut que la gestió contra els pisos turístics és una de les coses bones del Govern de BComú, ha assegurat que una de les pitjors gestions ha estat el Pla de Barris, que ha definit com "un dels fracassos més estrepitosos", així com la gestió de l'habitatge.

Ha assegurat que l'expectativa era que Colau centrés els seus esforços en garantir el dret a l'habitatge assequible "i el que va fer va ser parar la màquina i revisar-ho tot", la qual cosa ha suposat, segons ell, parar la producció. També ha retret a l'alcaldessa que hi hagi hagut molt cop de titular sense estratègia sistemàtica.

Preguntat sobre què pensa del fet que hi hagi exregidors i dirigents del PSC en candidatures d'ERC, la Crida, el PDECat, Colau i Valls, l'edil ha defensat que és culpa del procés independentista, que ha dit que ha dividit Catalunya i "la principal força que hi havia fa deu anys", el PSC.