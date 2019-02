Collboni no descarta pactar amb Valls: "No faré ni una campanya ni una candidatura en contra de ningú"

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, no ha descartat aquest dimecres un pacte postelectoral amb Manuel Valls, que té el suport de Ciutadans. "Jo no faré ni una campanya ni una candidatura en contra de ningú", ha dit, segons ha recollit l'agència ACN, responent a una qüestió ja plantejada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

El socialista ha afegit que el PSC presentarà el seu projecte i les propostes de pacte en funció del seu programa. "Veurem quins són els resultats electorals i ja obrarem en conseqüència", ha reiterat.

Un recull de converses

Collboni ha presentat avui el seu llibre 'Imaginem Barcelona', un recull converses amb diferents persones conegudes sobre cultura, turisme, recerca, conflicte social o l'àrea metropolitana. "Hem convertit en llibre les converses que ja teníem en privat", ha indicat el candidat a l'alcaldia de la capital catalana, que ha defensat que el format de conversa permet una exposició "plana, pedagògica i didàctica" de les idees.

L'exconseller Santi Vila, el president de la Fundació Pasqual Maragall, Jordí Camí, i representants del sindicat de dones de la neteja Les Kellys són alguns dels interlocutors seleccionats per Collboni. El socialista ha explicat que el "fil vermell" que els uneix és la defensa d'una Barcelona amb entitat pròpia, "no supeditada al conflicte polític català".