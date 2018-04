Collboni es presentarà a les primàries del PSC per Barcelona

El líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, es presentarà a les eleccions primàries que organitza el seu partit per trobar candidat per a les properes eleccions municipals.

Al Mas Guinardó, envoltat per una desena de militants que ja han signat a favor de la seva candidatura, Collboni ha reivindicat la ciutat de Barcelona però ha alertat que molts barcelonins “expressen preocupacions” per la situació actual. “L’actual govern de la senyora Colau no aprofita tots els potencials que té la ciutat de Barcelona”, ha dit Collboni, referint-se tant al nivell de vida dels seus ciutadans com pel que fa al potencial econòmic. Collboni ha acusat l’alcaldessa de “no ser capaç d’establir complicitats dins i fora de l’ajuntament” i, en un discurs especialment crític amb el govern d’Ada Colau, ha dit: “Els canvis promesos han quedat en res”. Collboni ha afegit que el govern de Colau “no deixarà cap llegat ni cap horitzó de futur per a la ciutat” i ha dit que ha estat gestionada per “persones amb bona voluntat però que no se n’han sortit”.

El regidor socialista ha dit que “cal reivindicar més Barcelona que mai per superar aquests anys perduts” i per “superar el conflicte polític fruit del procés independentista”.

“Tenim ganes de sortir de les trinxeres i estendre la mà”, ha dit Collboni per reivindicar “alcaldes com Pasqual Maragall o Jordi Hereu”. Tot i així, ha dit que els socialistes tenen ara “les idees renovades”.

Les tres grans idees que Collboni ha volgut destacar de la ciutat que vol són: una Barcelona per viure-hi, amb seguretat, habitatge...; amb oportunitats econòmiques perquè hi hagi més empreses i oportunitats laborals i, finalment, oberta, com a tarannà i vocació, que es projecta al món”.

El termini per presentar-se a les primàries del PSC s'ha obert aquest dimarts i es tancaran el dia 10. Per ara, Jaume Collboni és la única persona que s'hi ha presentat.