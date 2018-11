El PSC i els treballadors del Zoo pressionen Colau perquè aprovi el pla estratègic "en un mes"

L'angoixa dels treballadors del Zoo de Barcelona pel futur de les instal·lacions fa temps que es cou en silenci perquè porten tres anys treballant amb un nou model que dona prioritat a les espècies autòctones i la recerca però que no s'acaba d'aprovar, quan falten set mesos per unes eleccions municipals que podrien fer que tot canviés amb un nou govern. Aquest dilluns el regidor socialista Jaume Collboni s'ha reunit durant una hora amb el comitè d'empresa i ha comparegut davant els mitjans, amb prec adreçat a la comissió d'ecologia en mà, per demanar al govern de Colau que aprovi "en el termini d'un mes" el pla estratègic del Zoo en el qual porten mesos treballant el mateix comitè en debat amb l'Ajuntament i entitats animalistes.

El regidor del PSC ha assegurat que el pla, ja redactat per la Fundació Zoo Barcelona, "reforça i dona futur a un zoo modern, del segle XXI, que té a veure amb l'educació, la conservació, amb la divulgació i en general amb l'entorn natural de Barcelona i Catalunya", i ha titllat com a "incomprensible" el fet que "Colau no s'hagi dignat a passar a aprovació aquest pla estratègic" ni explicar "perquè s'han fet retallades" vinculades al pla estratègic. Collboni ha citat els dofins, quatre dels quals encara són a les petites piscines del Zoo de Barcelona malgrat que es va tancar el dofinari, com "una prova més de la paràlisi de la senyora Colau i de la seva indecisió". El socialista ha tret ferro al Zoo XXI, projecte dels animalistes de Libera que s'interposa a l'aprovació del nou model després que s'admetés a tràmit l'any passat una iniciativa popular que esperen que es voti a principis de l'any vinent.

Mentre els treballadors tenen por que l'Ajuntament aposti pel Zoo XXI i no pel model redactat internament al Zoo de Barcelona, Collboni ha dit que "l'absència d'una posició clara del govern ha obert un altre debat", però ha deixat clar que el seu model és el de la Fundació, que compta també amb el suport d'altres entitats animalistes. El president del comitè d'empresa, Jesús Cabana, ha assegurat que "s'han perdut tres anys" en relació al temps que fa que hi ha un cert consens per tirar endavant un nou model. "No podem perdre més temps, perquè al zoo hi ha éssers vius que necessiten estar bé". Cabana creu que "ja s'hauria de treballar sobre el projecte i no encara per aprovar-lo". "Estem pràcticament a finals de legislatura i no s'ha aprovat el pla. S'ha de fer com més aviat millor", ha afegit.