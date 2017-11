Collboni veu "lògica electoral" en la ruptura del pacte a Barcelona i diu que només satisfà independentistes i el PP

El líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dilluns en roda de premsa el trencament del pacte de govern a la ciutat per part de BComú, una decisió darrere de la qual veu "lògica electoral" i que, ha advertit, només "satisfà independentistes i el PP, els principals atacants d'aquesta coalició i d'aquest pont que restava dempeus a Catalunya", ha argumentat.

"La senyora Colau ha estat més pendent del que opinen els independentistes que del que demanen els ciutadans. Aquesta és la clau de l'error històric que ha suposat la decisió de trencar el govern d'esquerres a Barcelona", ha afegit en roda de premsa a la seu nacional del seu partit.

En la línia del que ja argumentava aquest mateix dilluns en un article a l'ARA, Collboni ha dit que els socialistes no eren "partidaris de trencar res. Pensem que són temps de construir i superar diferències", ha afegit. "Avui tenim un govern trencat, afeblit i que afegeix inestabilitat a la ciutat (...) Projectes molt importants de la ciutat estan en risc", ha continuat, i ha sentenciat: "El missatge que enviem avui al món és que Barcelona és més inestable".

Collboni ha expressat el seu "orgull" pel fet que el seu grup municipal hagi posat la ciutat davant de la qüestió nacional, com -ha recordat- fixava el pacte de govern amb els comuns. "Abans que el PSC som el partit de Barcelona, i hem obrat en coherència amb el nostre ADN polític", ha insistit. Amb tot, ha assegurat que els socialistes continuaran sent "lleials a la paraula donada" i que faran una "oposició clara, constructiva i en clau Barcelona".

"Ho farem amb responsabilitat i sentit de ciutat, però també amb tota la fermesa. Ho farem aplicant el diàleg, posant Barcelona al centre de les nostres prioritats i pensant en tots els barcelonins que estimen la ciutat, que són progressistes i que tenien totes les esperances dipositades en aquest govern". Sobre la possibilitat de seguir pactant amb els comuns des de fora del govern ha dit que "s'haurà d'estudiar cada cas". No ha aclarit, en tot cas, què votarà demà en la tramitació dels pressupostos de Barcelona, i s'ha mostrat convençut que l'"actitud" de BComú farà complicat que pugui arribar a acords amb altres formacions.

En l'article a l'ARA d'aquest mateix dilluns, Collboni ja lamentava el trencament del "govern d'esquerres", que, afirmava, "només ha molestat els qui l’han vist com una pedra en el camí enmig de la dinàmica de blancs i negres. Ha molestat aquells que l’han percebut com un perill per a l’hegemonia del processisme [...] El govern d’esquerres ha sigut fins avui la constatació que era possible posar l’eix social al centre de l’acció política. No és una bona notícia renunciar a aquest camí", afegia.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja va reaccionar diumenge al trencament del pacte a l'Ajuntament acusant Colau d'haver-se sumat al bloc independentista. L'alcaldessa ha replicat aquest dilluns que el divorci és una decisió presa per una "qüestió de democràcia" perquè els socialistes "no només no han condemnat, sinó que han ajudat a construir" la "suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’empresonament de mig Govern, que és un fet insòlit i terrible".

Colau, de fet, ha lamentat que el PSC no consultés les seves bases sobre el suport al 155, cosa que, ha dit, hauria fet innecessària la consulta a les bases dels comuns. Tot i no detallar què va votar ella en aquesta consulta, ha assegurat que s'identifica plenament amb el resultat. "El comportament del PSC ha caigut com una bomba atòmica, a Catalunya", ha sentenciat. Sobre la situació que queda a Barcelona després de la ruptura amb els socialistes, Colau ha defensat que seguiran treballant amb geometria variable, però prioritzant els acords amb les forces d'esquerres.