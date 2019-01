El Col·legi d’Advocats no vol animals a les cavalcades

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana, on hi ha representants dels col·legis d’advocats del país, ha demanat als ajuntaments catalans que deixin de fer servir animals a les cavalcades dels Reis. Consideren que l’ús de petards o fum, el pas per carrers estrets o la cridòria i la multitud de la gent poden ser factors estressants per als animals, que des del 2008 estan protegits per llei. “Cal educar la gent i els infants perquè entenguin que els animals no són una eina utilitzable per fer espectacles, sinó que son éssers vius que ens acompanyen i han de ser tractats amb el màxim respecte possible”, va apuntar ahir el president de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh, a TV3.

Malgrat que molts municipis fa temps que ja no utilitzen animals el dia 5 durant la desfilada, els advocats han insistit en aquesta idea després que l’any passat morís un cavall a la cavalcada de Terrassa, just a l’inici del recorregut. A la capital vallesana, i després d’un debat intens, s’ha decidit no comptar amb animals. A Tarragona, per segon any, tampoc sortiran els tradicionals cavalls, malgrat que en aquest cas el motiu és que segueix sense haver-hi un relleu generacional en els 12 genets que normalment acompanyaven la comitiva reial. Així, l’única capital de demarcació que utilitzarà animals és Girona, que defensa que els cavalls que hi surten no pateixen maltractaments. A Figueres, a més de cavalls, també hi haurà un ase i tres dromedaris, i l’Ajuntament ha dit que consensuarà amb totes les parts implicades la possibilitat de prescindir dels animals l’any que ve.

Barcelona blinda la cavalcada

La de Barcelona serà novament la cavalcada multitudinària -és l’esdeveniment que reuneix més gent a la via pública-, cosa que obligarà a restringir el trànsit de vehicles com a mesura de seguretat. Entre les 16 i les 22 hores els vehicles amb un pes superior als 3.500 kg (excepte els de servei públic) no podran circular per la ciutat, com ja es va fer el 2017 i el 2018. El trànsit també quedarà restringit als vehicles privats entre les 17 i les 21.30 hores a les vies del recorregut de la cavalcada, que anirà des del Moll de la Fusta (18 hores) fins a la Font Màgica de Montjuïc (21 hores).