El Col·legi d'Educadors i la plataforma El Racisme ens Tanca condemnen els atacs als 'menes' de Castelldefels

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i la plataforma d'immigrants i refugiats El Racisme ens Tanca han condemnat els atacs racistes als menors migrants no acompanyats ('menes') de Castelldefels del cap de setmana passat. A parer del col·lectiu educador, les actituds "xenòfobes explícites" dels atacants no es poden interpretar com uns fets aïllats, atès que "recentment es va viure una situació similar en un altre municipi", en relació als fets de Canet de Mar. Segons CEESC, es tracta d'un "racisme estructural" que contrasta amb el fet que la societat s'ha expressat "de manera clara, massiva i repetida" a favor de l'acollida. A més, l'entitat reclama a la DGAIA solucions a la situació i li recorda que fa temps que denuncien la manca de recursos per fer-hi front.

Una de les qüestions que critica CEESC és la resposta residencial que es dona al problema, amb centres d'acollida dissenyats com a "espais provisionals". En canvi, l'entitat subratlla que aquests centres esdevenen "la casa" dels joves que acullen, per la qual cosa, la provisionalitat no contribueix a fer-los "sentir protegits".

Per la seva part, El Racisme ens Tanca també ha denunciat la manca de recursos per acollir-los, ja que "no hi ha una acollida digna", ha opinat en un comunicat. L'entitat ha advertit que hi ha una campanya de criminalització d'aquests joves per part de partits de dretes que busquen rèdit electoral. "Es menteix sobre l'augment de la delinqüència, s'explota la por de la població. I quan el problema explota i es produeix la violència racista s'encobreix la seva gravetat disfressant-la de simples baralles entre joves", s'ha queixat la plataforma, que avisa que "ningú pot justificar aquestes agressions".

La plataforma reclama modificar la llei d'estrangeria perquè els menors obtinguin la residència quan compleixin els 18 anys. Segons ells, cal anar més enllà, perquè "no tot s'arregla donant la culpa al racisme". En aquest punt, ha fet referència a la llei d'estrangeria, "que impedeix l'accés a una feina legal" i fa que els joves siguin "blanc fàcil per a l'explotació laboral". També ha remarcat que la llei internacional estableix que els menors tutelats obtinguin la residència quan compleixin els 18 anys, una previsió que l'Estat no compleix.

Pel que fa a l'acolliment, ha criticat que el govern espanyol no faci cap aportació o que aquesta aportació sigui mínima, i que la Generalitat els acabi tutelant amb "greus mancances". "La improvisació i la falta de projecte la porta a concentrar molts menors en espais aïllats de gairebé tot", ha continuat l'entitat, que ha avisat que així no es poden integrar i són "vulnerables als atacs racistes".