El Col·legi d’Infermeria del País Valencià promou una denúncia conjunta contra Sanitat per les mascaretes defectuoses

El Col·legi d’Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA) està promovent una denúncia conjunta contra el ministeri de Sanitat per haver enviat mascaretes defectuoses als professionals sanitaris. El material es va retirar divendres, però no abans que milers de professionals en fessin ús. "En un país desenvolupat és inadmissible que les autoritats sanitàries no comprovin el material de protecció, sobretot en unes circumstàncies com aquestes", apunta el Col·legi en un comunicat, fent referència a la pandèmia del covid-19.

Les mascaretes, unes 490.000, es van comprar a l’empresa xinesa Garry Galaxy, que segons el ministre de Sanitat, Salvador Illa, era un proveïdor autoritzat i el material complia tots els requisits de la UE. Però no totes funcionaven. Una bona part –no es va arribar a especificar quantes– oferien protecció durant uns deu minuts, i divendres el ministeri de Sanitat va ordenar-ne la retirada. Però això no va evitar que molts treballadors quedessin exposats. Segons publica El País, un miler de sanitaris d’arreu de l’Estat estan aïllats i molts més estan pendents de fer-se el test.

En un comunicat molt dur, el CECOVA considera "una temeritat" que "posa en risc la vida dels professionals sanitaris, la dels pacients i la dels seus familiars", i considera que l’administració sanitària està "demostrant una total falta de capacitat" per gestionar la crisi sanitària. A més d’acusar-la de "no anticipar-se" a la pandèmia quan "hi havia dades objectives" per fer-ho, i per tant de "no prendre les mesures preventives oportunes", denuncia que Espanya s’ha convertit "en el país del món amb més professionals sanitaris contagiats". Segons les dades del ministeri, són 31.000 a tot l’Estat, cosa que representa el 15,5% dels contagiats confirmats, el 15,5%. En el text, el CECOVA ho compara amb Itàlia, on són 17.000 professionals (el 10%), o Alemanya, que en té 7.200 (el 5%).