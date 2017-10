El col·legi Lestonnac de Lleida demana el trasllat del dispositiu de la Policia Nacional de davant del centre

La direcció i el consell rector del col·legi Lestonnac de Lleida han demanat que es traslladi o reubiqui el dispositiu especial de la policia espanyola que hi ha al carrer de davant del centre, on es troba la comissaria del cos policial a la capital del Segrià. El director de Lestonnac, Josep Tarragó, ha explicat que ja fa un mes que estan "convivint" amb un desplegament d'entre 3 i 10 furgonetes policials i agents uniformats i armats que "alteren la convivència" de la comunitat educativa, sobretot durant les entrades i sortides dels alumnes.

És per això que aquest dimarts van enviar cartes a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i a la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, per instar-los que estudiïn una solució a aquesta situació que divendres a la tarda va derivar en una picabaralla en què es va veure implicat un pare que repartia papers amb informació dels Comitès de Defensa de la República (CDR).

El desplegament afecta sobretot les entrades i sortides dels alumnes, que coincideixen amb les furgonetes policials i els agents uniformats i armats amb metralletes que fan guàrdia al carrer. Segons Josep Tarragó, com que es tracta d'un espai exterior de l'escola, des del centre no poden "controlar certes iniciatives'' que hi tenen lloc, com el repartiment de propaganda o manifestacions contra la policia. Tarragó ha volgut deixar clar que ells no estan en contra de la policia ni a favor de la seva retirada, sinó que el que demanen és que es reubiquin els agents.