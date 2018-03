Col·legis professionals assumeixen l'informe del Síndic que reclama una auditoria tècnica sobre el projecte Castor

El col·legi de Geòlegs de Catalunya, el d'Enginyers i el d'Ambientòlegs, així com experts de la Universitat de Barcelona, assumeixen i subscriuen l'informe del Síndic de Greuges que reclama una auditoria tècnica sobre el projecte Castor per aclarir el grau de responsabilitat d'Escal UGS en els sismes del 2013. El Síndic ha presentat aquest dijous l'informe definitiu, que conclou que es van produir una sèrie d'"errors" en el projecte i la injecció de gas, i que hi ha indicis suficients per vincular els terratrèmols del 2013 a les terres del Sénia amb l'actuació de la concessionària.

"Hi ha prou indicis per sol·licitar l'auditoria, que hauria de dur a terme un organisme tècnicament competent i independent i a la qual totes les parts implicades puguin tenir accés", ha afirmat el geòleg i professor de la UB, Josep Giner. El Síndic enviarà l'informe al govern espanyol, al Parlament, als grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats, al Defensor del Poble d'Espanya i a la magistrada del jutjat de Vinaròs que s'encarrega del cas. A partir d'aquest informe, el Síndic de Greuges reclama al govern espanyol que encarregui una auditoria per determinar si les diverses decisions que va prendre poden ser qualificades de negligència, incompetència o dol.

Amb aquesta auditoria, el Síndic vol reforçar la causa oberta al jutjat de Vinaròs que investiga la responsabilitat de l'empresa exconcessionària i el govern espanyol en els terratrèmols. "Hi ha més que indicis per demostrar la relació entre l'emmagatzematge de gas i els terratrèmols", ha afirmat el síndic, Rafael Ribó. A més, el Síndic de Greuges insisteix a demanar un peritatge oficial dels danys provocats pels terratrèmols en edificis i instal·lacions a les terres del Sénia i, en funció dels resultats, caldrà revisar les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Seqüència d'errors

"La seqüència és molt clara; error conceptual greu en l'elaboració del projecte; error a l'hora d'injectar gas; error a l'hora de calcular la pressió de fractura. La d'Amposta és una falla activa. I es produeixen els terratrèmols", ha condensat Giner, expert que ha elaborat l'informe del Síndic i que han corroborat el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Segons l'informe, la injecció de cabals excessius de gas per a un magatzem amb paràmetres molt més modestos del que va estimar Escal UGS van poder desembocar en el desenvolupament de sobrepressions excessives.

Aquestes sobrepressions també van poder fracturar la roca segell i donar lloc a fuites de gas i petroli que, en entrar a la falla d'Amposta, van causar-ne la desestabilització. El moviment de la falla d'Amposta va desencadenar la sèrie de terratrèmols els últims dies de setembre i primers d'octubre del 2013. El Síndic destaca alguns errors "inacceptables" en la gestió del magatzem de gas fallit, com permetre iniciar un projecte altament especulatiu des del punt de vista geològic i basat en unes previsions de recuperació de petroli impossibles de materialitzar.