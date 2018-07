Col·loquen una creu de 7,5 metres i 18 tones al pòrtic de la Sagrada Família

Una gran creu de pedra de 7,5 metres d'altura, 4,25 metres d'envergadura i 18 tones de pes ha quedat instal·lada aquest matí al pòrtic superior de la façana de la Passió de la Sagrada Família de Barcelona.



Per col·locar aquesta creu a la part superior de la façana, a 30 metres d'altura, s'ha instal·lat una grua autopropulsada al carrer Sardenya, entre els carrers Provença i Mallorca, un tram que ha quedat tallat al trànsit.



L'operació de col·locació s'ha desenvolupat entre les 7 h i les 8.30 h. La creu se situa al centre de la cresteria que configuren 36 prismes hexagonals sustentats per 18 columnes davant un mur en el qual estan representats els noms dels patriarques i profetes, esculpits per Josep Maria Subirachs, que es dirigeixen cap a la resurrecció, representada en el punt més alt pel sepulcre buit amb l'àngel que anuncia la resurrecció de Crist.



Es tracta d'una creu triomfal, per la qual cosa es representa sense la imatge de Crist, i figura en les descripcions escrites del projecte original. També es pot veure al primer dels croquis de la façana de la Passió, realitzat per Gaudí el 1892.