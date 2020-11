Comencen les obres del carril bici al carrer Aragó de Barcelona

Barcelona comença a construir aquest dissabte el gran carril bici del carrer Aragó, que recorrerà 4,8 quilòmetres entre la Meridiana i el carrer Tarragona i, per tant, permetrà travessar tot l'Eixample. El carril per a bicicletes quedarà situat a l'esquerra de la calçada (banda mar) i estarà protegit en part del seu recorregut per un cordó de serveis i en els trams on no n'hi hagi per separadors, segons ha detallat l'Ajuntament. El govern d'Ada Colau va anunciar a l'estiu la creació d'aquesta nova infraestructura com un dels grans canvis previstos a curt termini en la mobilitat de la ciutat: Aragó perdrà un carril de trànsit en aquest tram i el consistori projecta el nou carril com "l'eix principal" per als desplaçaments ciclistes a la ciutat, perquè s'utilitzi per enllaçar amb altres carrils de bicicleta.

La previsió és que les obres s'allarguin fins a mitjans de gener. Es treballarà en paral·lel en dos trams: Pau Claris - Meridiana i Tarragona - Pau Claris. Les obres es faran principalment els caps de setmana durant tot el dia –s'ocuparan dos carrils en horari diürn i tres a la nit– i entre setmana en horari nocturn, però també hi haurà treballs alguns dies laborables en horari diürn, en funció del tram. L'objectiu és minimitzar l'afectació en el trànsit en dies laborables.

Aquest dissabte es començaran a fer tasques de fresatge i pavimentació des del carrer Pau Claris fins al carrer Casanova, des de l'avinguda Meridiana fins al carrer Independència i des del carrer Nàpols fins al carrer Pau Claris.

Una de les crítiques que s'han fet des de les entitats que demanen una reducció dràstica del trànsit, com Eixample Respira, al pla de pacificar un de cada tres carrers anunciat pel govern municipal és que no s'actua sobre l' onada verda per al trànsit de carrers com Aragó, que és la gran via ràpida per creuar l'Eixample de punta a punta. El canvi previst en aquest carrer és el carril bici que ara es comença a construir.

Carrils bus dobles

En paral·lel a aquestes obres, l'Ajuntament continua les actuacions previstes per millorar la xarxa de bus. Destaquen la implantació de trams de doble carril a la Gran Via i a la Diagonal i la millora dels accessos a l'estació d'autobusos del Nord i a la de Sant Andreu. A la Gran Via entre passeig de Gràcia i Marina s'hi crea un segon carril bus al tronc central, en direcció Besòs.

651x366 El canvi d'esquema El canvi d'esquema

També s'aprofitarà la intervenció per implantar un nou carril bus entre el carrer Marina i el carrer Lepant, on actualment no n’hi ha. Aquestes obres començaran dilluns i es faran en horari nocturn durant quatre dies. Un altre dels projectes és el segon carril bus a la Diagonal entre Pius XII i la Zona Universitària, on se substituirà un carril de trànsit per permetre que els busos sense parades puguin avançar els que estan parats. L'actuació començarà el dilluns 23 de novembre i s'acabarà el dimecres 25. Finalment, a l'avinguda Esplugues també es crearà un nou carril bus d'entrada a la ciutat sobre un antic carril de trànsit.