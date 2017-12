Comencen les obres dels 34 pisos de luxe del Deutsche Bank del passeig de Gràcia

L'antic edifici del Deutsche Bank del passeig de Gràcia comença a rehabilitar-se per convertir-se en un bloc de pisos de luxe, 34 habitatges d'uns 200 metres quadrats de mitjana per posar-los a la venda. La firma firma KKH Capital Group i el fons Perella Weinberg Real Estate Fund II LP ja han iniciat la rehabilitació en vistes a que els habitatges estiguin acabats a principi de 2020.

El projecte arquitectònic ha estat obra de l'estudi de Carles Ferrater i preveu crear un passatge entre Passeig de Gràcia i l'Església de Nostra Senyora de Pompeia, que permetrà diferenciar els edificis situats en el número 109 i el 111 d'aquesta artèria barcelonina.

L'edifici del número 109 de Passeig de Gràcia acollirà la futura Casa Seat i comptarà amb 5 plantes, mentre que el número 111 acollirà un local comercial a la planta baixa i la torre comptarà amb els 34 habitatges de luxe, tal com preveia el projecte avançat per l'ARA.

KKH Capital Group ha detallat que els pisos comptaran amb serveis com consergeria, seguretat, manteniment, neteja i personal de suport, tasques per a les que la comunitat de propietaris contractarà a un equip d'unes 20 persones. A més de l'aparcament privat, l'edifici oferirà espais comunitaris de primer nivell com un gimnàs, un spa, piscines, sales de reunions i una terrassa comunitària, entre d'altres.

KKH Capital Group i el fons Perella Weinberg Real Estate Fund II LP, va comprar l'antiga Torre Deustche per més de 90 milions el 2014 amb l'objectiu inicial de convertir-la en un hotel de luxe, encara que després la moratòria hotelera de l'Ajuntament de Barcelona va fer que variessin els plans.