Comença l'enderroc del Mercat de l'Abaceria

El desmantellament del Mercat de l’Abaceria, al districte barceloní de Gràcia, entra en la fase d’enderroc dels llocs de venda i buidatge de l’interior de l’edifici, cosa amb la qual compleix els terminis previstos, segons ha informat l'Ajuntament. L’objectiu és que l’espai quedi net i tancat a partir de l’estiu que ve i fins que comencin les obres de construcció del mercat definitiu el primer trimestre del 2020, com demanen els veïns i comerciants de la zona.

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de Barcelona, Agustí Colom, que ha visitat avui les obres, ha remarcat que "les obres d'enderroc del Mercat de l'Abaceria estan seguint els terminis establerts"."Van començar al gener i a finals d'estiu estaran finalitzades; en paral·lel estem iniciant el projecte executiu del nou mercat", ha apuntat.

Situat a la Travessera de Gràcia, el mercat de l'Abaceria és una referència del comerç de proximitat al barri, essencialment de l'alimentari. La seva rehabilitació integral preveu la incorporació de nous operadors que complementin l'oferta actual, com un nou espai d'economia cooperativa i un autoservei. El nou Mercat de l'Abaceria tindrà una superfície de 3.595 m2 i del vell es conservarà únicament l'estructura metàl·lica de l'edifici que està catalogada per Patrimoni.

Actualment, el mercat està ubicat en una carpa provisional al passeig de Sant Joan, entre els carrers Indústria i Sant Antoni Maria Claret, on es va traslladar l'11 de juliol de l'any passat. Els 56 comerciants que hi ha instal·lats en aquest mercat municipal es distribueixen entre 43 establiments alimentaris a l'interior i 13 no alimentaris a l'exterior, a la banda Llobregat.