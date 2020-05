Comencen les proves del covid-19 per als temporers que viuen als carrers de Lleida

En una carpa medicalitzada al bell mig de la plaça del Dipòsit, a la ciutat de Lleida, els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han començat aquest dimarts a mesurar la temperatura i extreure mostres nasofaringes a alguns dels temporers que dormen al carrer. L'objectiu: fer-los PCR per detectar precoçment possibles casos de covid-19 i, alhora, donar-los allotjament en funció de si estan infectats o no. Si bé l'arrencada ha sigut tímida, ja que s'han apropat a la carpa pocs temporers, el Govern preveu fer com a mínim un centenar d'identificacions i, des dels serveis socials municipals, ja s'ha iniciat una recerca per localitzar els que vulguin sotmetre's a la prova de manera voluntària.

La Paeria obrirà el pròxim 1 de juny un pavelló per acollir els temporers, però la tinent d'alcalde Jordina Freixanet ha explicat que, mentrestant, s'ha volgut donar una "resposta coordinada a l'acollida humanitària" per les condicions excepcionals d'aquest any amb el covid-19 tant als casos negatius com als positius. Dimecres se sabran els resultats de les proves i les persones que no estiguin contagiades podran allotjar-se al Pavelló Agnès Gregori, mentre que els que donin positiu o presentin símptomes lleus seran derivats a l'Hotel Rambla. Allà seran aïllats i tractats si ho requereixen. A més, s'estudiarà els seus casos per identificar les persones que hi hagin pogut estar en contacte i ser infeccioses.

El director de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, va anunciar dilluns que aquesta setmana es farien PCR als més d'un centenar de temporers de la fruita que dormen als carrers del centre de Lleida en el marc d'un pla concret d'atenció. La gerent de la regió sanitària Lleida, Divina Farreny, no ha descartat fer una altra "acció intensiva" de cribatge poblacional en altres punts de la zona fructícola de Ponent en funció de com evolucionin la pandèmia i la campanya.

Cada any, almenys 15.000 temporers arriben al Baix Segrià per treballar durant la campanya de la fruita, però l'ajuntament lleidatà assegura que l'arribada s'ha anticipat aproximadament quinze dies perquè n'hi ha molts que s'han desplaçat des d'Itàlia en comptes del sud de la península, com passa habitualment. De fet, diversos municipis ja han vist com creixia la població amb l'arribada primerenca dels temporers. Al d'Aitona, per exemple, s'ha més que duplicat i han passat de 2.500 veïns a gairebé 4.000. La xifra, quan arribi l'època de més feina a l'estiu, podria gairebé arribar a "triplicar-se", segons explicava a l'ARA l'alcaldessa, Rosa Pujol.

200 temporers al carrer, 77 segons la Paeria

La presentació de l'operatiu de cribatge té lloc després que la Plataforma Fruita amb Justícia Social denunciés que a la ciutat hi havia més de 200 temporers sense allotjament obligats a dormir al carrer. Una xifra, però, que el consistori rebaixa a 77 i de les quals una vintena –argumenten– serien persones que habitualment dormen al carrer i rebutgen atenció social.

Farreny ha explicat que es valorarà "en funció de la necessitat" muntar aquesta carpa en un algun altre punt de la zona fructícola de Lleida on hi puguin haver assentaments per fer una altra "acció intensiva" per detectar casos de coronavirus entre els temporers. Mentrestant, les proves als possibles casos es faran als llocs d'acollida dels temporers que no tenen on anar a dormir.

A més, segons ha indicat Farreny, a partir del juny es contractaran sis persones que actuaran de mediadores per les comarques de Ponent per tal de garantir que els temporers "entenguin i respectin" les mesures de seguretat per no propagar el covid-19. La cap de la regió sanitària ha destacat que volen que la campanya de la fruita sigui "segura per a tothom" i ha remarcat que cal "preservar la feina feta les últimes setmanes" en aquest sentit.