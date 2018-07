Comencen les proves sense passatgers a la línia 10 Sud del metro

Per les cinc estacions que connectaran els 4,5 quilòmetres que hi ha entre Collblanc i Foc, demà dimecres hi començaran a passar els primers combois de metro. Això sí, ho faran sense passatgers durant unes setmanes, abans que es posi en marxa del servei comercial.

Els trens simularan el funcionament habitual per comprovar tots els sistemes i formar els treballadors, segons ha informat avui el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El període de proves, segons l'administració, és "encara més important" en el cas d'un metro automàtic que funciona sense conductor.

En els trams compartits entre la línia 10 Sud i la línia 9 Sud, ja oberta al públic, els passatgers es trobaran que poden circular trens de les dues línies per les mateixes vies de manera alterna.