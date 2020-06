Comencen els treballs per alliberar d'amiant el taller central del metro de Barcelona

Barcelona aprofita l'estiu per treure plaques de fibrociment d'edificis públics i per encapsular-les en naus privades que queden a tocar de quatre escoles. Dimecres van començar els treballs per reformar la gran coberta del taller central del metro, a la Sagrera, que té 3.000 metres quadrats de planxes d'aquest material. La coberta queda enganxada a l'escola pública l'Estel i la retirada de l'amiant era una reivindicació tant de la comunitat escolar com de l'Associació de Veïns de la Sagrera, que ara centra els recels en una altra teulada d'amiant, en aquest cas d'un edifici privat, que queda al costat d'un altra escola: El Sagrer.

L’amiant posa en alerta una dotzena d’escoles de Barcelona

En el cas del taller de Transports Metropolitans de Barcelona, que està situat entre els carrers Josep Estivill, Sant Antoni Maria Claret, Hondures i Felip II, el procés de retirada s'ha consensuat amb el veïnat, i l'higienista i expert en amiant Lluís Mallat en fa el seguiment. Una de les mesures addicionals adoptades és la presa de mostres ambientals en una finca de l'entorn i a l’exterior d'una dependència de TMB. La previsió és que les obres de retirada acabin a mitjans de setembre i, per tant, puguin estar enllestides de cara a la represa escolar. La rehabilitació, però, s’allargarà uns mesos més, fins a l’abril del 2021, i el conjunt de la intervenció suposa una inversió de 2,5 milions d’euros.

El taller central de material mòbil del metro va ser construït en dues etapes i va ser en la segona quan es va incrementar l'alçada de la nau i es va substituir el sistema d’impermeabilització a base de teula plana per planxes de fibrociment. Ara es retiraran de forma controlada uns 3.000 metres quadrats de planxes i també els 3.500 metres quadrats de teula de ceràmica que cobreixen la resta de la nau. Dins del pla de desamiantatge de TMB fins ara s’han retirat unes 149 tones de fibrociment i se n’han tractat 81 més, d’un total de 440 inventariades en forma de planxes, tubs i altres elements constructius de la xarxa de metro. Aquest estiu està previst fer altres actuacions de retirada a la xarxa de metro, com les que es faran al taller de Vilapicina i a l'estació de La Pau de la línia 4.

Els veïns, però, com explica Jaume Matas, de l'associació de la Sagrera, tenen més dubtes de com es farà el procés en l'edifici veí a l'escola El Sagrer, on hi ha un projecte privat per construir habitatge i on les obres també estan previstes per a aquest estiu: "Que treguin la coberta és una bona notícia però haurem d'estar molt pendents de com es fa tot el procés, volem que es faci amb garanties".

D'altra banda, el Consorci d'Educació de Barcelona també preveu aprofitar les pròximes setmanes per encapsular les cobertes amb amiant que queden al costat de l'escola 9 Graons, a la Dreta de l'Eixample, i de tres centres més de l'àmbit de la plaça de les Glòries: Encants, Gaia i l'escola bressol Leonor Serrano. La previsió és començar els treballs la setmana que ve a 9 Graons i fer-los durant l'agost a les naus de les Glòries. L'Ajuntament ja ha habilitat també la partida pressupostària d'1,1 milions d'euros per poder expropiar el pàrquing –amb coberta de fibrociment– que entra com un queixal dins del pati de 9 Graons.