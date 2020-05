Comerços i perruqueries reprenen l'activitat amb comptagotes

Avui entra en vigor la fase 0 de la desescalada i els establiments de menys de 400 metres quadrats podran finalment apujar la persiana. Tot un alleujament després de gairebé dos mesos tancats a causa de la declaració de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia del covid-19.

Des de primera hora voluntaris de la Creu Roja i Protecció Civil repartien mascaretes a les principals estacions del metro de Barcelona, com la de Sagrera, Diagonal i Espanya, ja que a partir d'avui és obligatori dur-ne en el transport públic. En general, però, gairebé tots els passatgers en portaven. D'altra banda, per donar resposta a l'increment previst dels usuaris en aquesta nova fase 0 de desescalada, la freqüència del transport públic, que fins ara era del 25%, ha pujat fins al 50% respecte a un dia normal. També hi havia desplegats agents dels Mossos d’Esquadra i vigilants de seguretat privada que advertien els pocs passatgers que no portaven mascareta. Tothom semblava informat del seu ús obligatori.

651x366 La ferreteria Porxas de la Carretera de Sants / Francesc Melcion La ferreteria Porxas de la Carretera de Sants / Francesc Melcion

El primer dia es viu amb alleujament i prudència per part dels comerciants. Botigues de roba, d'electrodomèstics, ferreteries o serveis com els de les òptiques o els gabinets de psicòlegs i logopedes podran reprendre l'activitat amb moltes limitacions. Primer de tot, hauran de respectar unes mesures d'higiene extremes: caldrà tenir cita prèvia per entrar als locals i no es podrà atendre més d'un client alhora. A més, caldrà desinfectar dos cops al dia tot el local i s'haurà de posar a disposició dels clients gel hidroalcohòlic a l'entrada.

La ferreteria Porxas de la carretera de Sants afronta aquesta jornada amb molta "il·lusió" i ben preparada per respectar totes les mesures de seguretat prescrites, i s'hi han instal·lat mampares: "Nosaltres hem posat cartelleria per informar als clients que tenen gel a l'entrada, que aconsellem dur mascareta a l'interior i que només poden entrar dues persones a l'interior", comenta Llorenç Porxas, el propietari. Assenyala, a més, que ja tenen moltes comandes fetes: "La ferreteria és com la farmàcia del manteniment i la gent necessita bombetes, recanvis, etc." La cua que s'ha format a partir de les deu al carrer és la prova que, efectivament, els veïns esperaven amb impaciència la seva obertura.

651x366 Al metro es repartien mascaretes de bon matí entre els usuaris / Francesc Melcion Al metro es repartien mascaretes de bon matí entre els usuaris / Francesc Melcion

Les poques perruqueries que han obert avui estan saturades. És el cas de la perruqueria Nuria Baquero, també a Sants, on de bon matí les butaques ja estaven ocupades, sempre mantenint les mesures de distància establertes. De moment, només podien antendre tres persones alhora i la llista d'espera és llarga. Alleujament també per poder finalment obrir portes a la petita perruqueria Soluma Hair Studio al carrer Indústria de Barcelona. "Jo estic sola i només puc atedre una persona a la vegada, vaig amb mascareta i guants", diu la Luana, la perruquera. No té gaire temps per entretenir-se perque l'agenda està plena per avui i els propers dies: "La gent tenia moltes ganes de poder finalment arreglar-se els cabells!"

651x366 Comencen a atendre els primers clients en una perruqueria del barri de Sants de Barcelona / FRANCESC MELCION Comencen a atendre els primers clients en una perruqueria del barri de Sants de Barcelona / FRANCESC MELCION

A l'òptica OP del carrer Bailèn s'han preparat de valent per poder complir amb totes les mesures de seguretat, extremades en el seu cas perquè treballen a poca distància. Per això recomanen als clients que portin mascareta, encara que no sigui obligatori. Han separat les dues taules per atendre els clients i els han posat a disposició gel hidroalcohòlic a l'entrada. A més, han protegit el gabinet amb una mampara i ara esperen rebre unes mascares per protegir-se totalment la cara. "Nosaltres teníem ganes d'obrir, encara que veient la situació, ja no, perquè ens sembla precipitat tal com van els números de contagiats. Però ens han dit que havíem d'obrir", explica el responsable, Joan Sánchez. Fins ara han resolt algunes urgències -ulleres trencades, sobretot-, i quan han obert a les 10 h del matí ja tenien clients també per a reparacions i problemes d'ulls: "Hem detectat que aquests dies la gent s'ha estat molta estona mirant pantalles i hem tingut diverses consultes per picor d'ulls". Sánchez assenyala que la situació de confinament ha posat sobre la taula la necessitat de tenir unes ulleres de recanvi: "Hem resolt les urgències com hem pogut, però en molts casos els distribuidors estaven tancats i ens hem hagut d'esperar".

Una mica més amunt de Bailen hi ha el restaurant indi Taj Indian, que ja pot servir àpats per endur. "De moment és molt complicat perquè no tenim material de seguretat, amb prou feines podem aconseguir mascaretes i guants. Hem posat un plàstic a la porta d'entrada i això és tot", diu Tarji Singh, el responsable de l'establiment. Amb 4 / 5 menus diaris, tampoc estan per tirar coets, "treballem a mig gas amb només dues persones i planejant com podrem obrir el 25 de maig, com posarem les taules i ens protegirem".