La comissió promotora de la renda garantida denuncia que no s’estan garantint les prestacions

La comissió promotora de la renda garantida de ciutadania (RGC) ha denunciat en una reunió amb els grups parlamentaris que el departament de Treball, Afers Socials i Família està "incomplint flagrantment" la llei de renda garantida de ciutadania. Aquesta llei, aprovada la legislatura passada per unanimitat, beneficia aquelles famílies monoparentals, persones a l’atur o que cobren menys de 564 euros al mes, així com aquells que percebien la Renda Mínima d’Inserció (RMI) que compleixen els requisits.

Segons els promotors de la llei, no s’estan formalitzant els pagaments a les persones que han sol·licitat l’ajut i tampoc han rebut una notificació negativa. Per tant, defensen que en virtut del silenci administratiu, els sol·licitants s'han d'entendre com a beneficiaris de la prestació.

Diosdado Toledano, membre de la comissió, ha explicat que els tràmits per a la sol·licitud de l’ajut només s’han realitzat correctament amb el pagament a les 28.000 persones beneficiàries de la RMI que han passat a cobrar la renda garantida. No obstant això, assegura que l’allau de sol·licituds ha quedat molt sovint desatesa des del 15 de setembre. "És una situació molt greu que deixa desemparades les persones afectades", ha lamentat. Segons ha detallat Toledano, s’han presentat almenys 75.000 noves sol·licituds de cita prèvia, de les quals més de 50.000 s’han dut a terme i segueixen pendents de resolució, mentre que les restants -unes 25.000- encara no han obtingut resposta per a personar-se a l’oficina.

"Maniobres administratives"

D’acord amb la llei, en un termini de 5 mesos les sol·licituds han d’obtenir una resposta. Si no s’obté, s’entendrà com la proposta com a aprovada. La Comissió assegura que el termini d’uns 4.000 expedients pendents finalitzava a mitjans de febrer, de manera que aquestes persones haurien d’estar cobrant aquest ajut.

A més, els promotors consideren que l’administració està fent "maniobres molt greus" per a retardar els pagaments de les sol·licituds aprovades, com per exemple, demanar informació complementària pocs dies abans de la finalització del termini. Comptabilitzen que uns 1.300 sol·licitants han rebut una reclamació de documentació d'aquest tipus. "Parlem d’un problema molt seriós d’indefensió i d’incompliment dels processos administratius", ha etzibat Toledano. Com a portaveu de la Comissió, que tornarà a reunir-se amb els grups parlamentaris el pròxim 4 d’abril, exigeix una rectificació al Departament abans de demanar "les responsabilitats corresponents".

Des de la Comissió, s’acusa l’administració d’actuar de forma "opaca i excloent", en resoldre negativament les sol·licituds amb formulacions genèriques i manifestos errors que incompleixen la llei de la renda garantida. "No deixarem que la millor llei que s’ha aprovat a Catalunya sigui conculcada per persones que no demostren responsabilitat ni efectivitat", ha sentenciat Toledano. Entre les mesures que es demanen als grups parlamentaris en defensa de la llei, demanen que s’abonin immediatament les resolucions estimades per silenci positiu i s'agilitzin les resolucions sobre prestacions complementàries, perquè el silenci negatiu no perjudiqui els drets de les persones.

Sobre l’aplicació del 155, la comissió ha descartat que hagi tingut una incidència directa en l’actual situació, encara que sí que ha indicat que la formació de Govern agilitaria els tràmits. "La llei és prou madura per a poder-se aplicar de manera seriosa", ha puntualitzat.

El departament es defensa

Per la seva part, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha negat que estigui fora de termini en cap de les sol·licituds de renda garantida que hi ha hagut des de l'entrada en vigor de la llei que regula aquest ajut i assegura que no s'ha vulnerat el dret de ningú.

Amb dades actualitzades a 15 de març, Afers Socials comptabilitza 71.000 sol·licituds des de l'entrada en vigor de la llei. D'aquestes, el 100% de les de setembre i octubre, i el 50% de les de novembre estan resoltes. El departament preveu que el 50% restant del novembre i tot el desembre estarà resolt com a molt tard el 15 d'abril.



També apunta que de les 71.000 sol·licituds, 28.000 van ser descartades en el moment de la tramitació perquè ja es va veure que no complien els requisits. De les 43.000 restants, Afers Socials n'ha resolt 12.000, tot i que no dona xifres de quantes han estat aprovades i quantes no. Fins al 15 d'abril preveu resoldre'n 6.000 més. De les 25.000, 14.000 tenen concertada la cita prèvia preceptiva, segons el departament. També s'ha previst que el 85% d'aquestes cites es donin en un termini inferior a les quatre setmanes.



Sobre les sol·licituds que encara estan per resoldre, hi ha un 30% de requeriments, és a dir, de peticions d'informació i documentació addicional. Els requeriments s'envien per carta certificada i un cop el sol·licitant la rep disposa de 15 dies per respondre. Afers Socials afirma que totes seran resoltes.



Respecte a la gestió administrativa, Afers socials afirma que s'han contractat prop de 400 persones, que s'han afegit a les plantilles del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Direcció General d'Economia Social, per fer front a les sol·licituds i als tràmits que comporten. Finalment, pel que fa a l'aprovació del reglament que ha d'impulsar la comissió de seguiment de la renda garantida, des del Departament es subratlla que cal un Govern per tirar-lo endavant, però s'afegeix que, amb tot, s'ha convocat i informat periòdicament les entitats socials que presumiblement en formaran part.