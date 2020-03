¿Compleixes els criteris d'infecció per coronavirus?

¿Has estat o viatjat els últims 14 dies a la Xina, Corea del Sud, Japó, Singapur, Iran o el nord d'Itàlia? ¿Has tingut contacte estret amb alguna persona que sigui un cas probable o confirmat de coronavirus SARS-CoV-2? ¿Tens febre, tos, dificultats respiratòries o malestar general? Si la resposta a totes aquestes preguntes és negativa, no cal que truquis al 061 Salut Respon, el telèfon de salut de la Generalitat de Catalunya. "No et preocupis, sembla que no tens el coronavirus", et diran els especialistes i, de fet, se't recomanarà fer vida normal.

Ara bé, si has viatjat o has estat en contacte amb algú contagiat i, a més, manifestes símptomes gripals, el departament de Salut t'aconsellarà quedar-te a casa i trucar al 061 per explicar la teva situació als infermers i els epidemiòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El Govern i el SEM han habilitat aquest dimarts de forma conjunta un test en línia i obert a totes les persones que creguin que compleixen els criteris d'infecció del virus. A través de tres preguntes, l'usuari pot respondre's a ell mateix si li cal o no trucar al 061. L'objectiu d'aquest test és dotar la població de màxima autonomia i, alhora, descongestionar el telèfon d'emergències, perquè el SEM pugui concentrar esforços en atendre els ciutadans amb més risc d'haver contret la Covid-19.

651x366 Captura del test que ha elaborat Salut. Captura del test que ha elaborat Salut.

Clica aquí per accedir al test

L'allau de trucades que el telèfon 061 Salut Respon ha rebut en les últimes hores a causa del coronavirus ha obligat el departament de Salut a demanar a la població un ús responsable de la línia, especialment als que no presenten símptomes i sol·liciten informació bàsica sobre la Covid-19.

En les últimes hores el servei ha rebut 18.000 trucades, més del doble de les que es registren de mitjana al dia (6.700) en qualsevol altre període de l'any. D'aquestes, 1.700 estaven relacionades amb el coronavirus. "Hi hagut moments en què ha sigut difícil contactar amb nosaltres, en part per la insistència de les trucades", ha puntualitzat la cap de l'Àrea d'Atenció No Presencial del 061, la doctora Núria Torres.

Salut recorda que es pot trucar a l'atenció primària per resoldre qualsevol dubte; i pel que fa a emergències greus i de risc vital, el telèfon recomanable és el 112.