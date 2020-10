Comprar a distància a qualsevol mercat de Barcelona

Després de la renovació física que estan vivint els mercats municipals de Barcelona, arriba la renovació tecnològica per adaptar aquests equipaments a les noves demandes dels usuaris i, també, a la situació de pandèmia. Els mercats municipals, de fet, ja van viure un boom de la venda online durant el confinament, i avui l'Ajuntament ha anunciat que a partir de la primavera estarà operatiu el 'marketplace' comú: una plataforma on es podrà comprar a distància a les més de 2.000 parades que hi ha en els 43 mercats de la ciutat. "Els veïns tindran la compra a un clic al seu mercat de tota la vida", ha destacat el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, durant la presentació del pla de digitalització, que suposarà una inversió de 2,8 milions d'euros fins a finals del 2022.

A banda de la nova plataforma, també es preveuen nous elements per afavorir aquest tipus de compra, com la instal·lació de taquilles on recollir el que s'hagi escollit encara que sigui fora de l'horari del mercat. N'hi haurà per a producte sec i per a producte refrigerat. El pla també inclou la posada en marxa d'un sistema per conèixer i analitzar els consums de cada mercat o la instal·lació de pantalles digitals per a la promoció dels productes, com ha concretat la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín.

El nou mercat digital s'impulsa de la mà de l' Institut Municipal de Mercats i la Federació de Mercats Municipals (FEMM), que és la nova entitat que ara fusiona les dues associacions de comerciants existents. S 'hi podrà accedir des de la web dels mercats o des d'una nova apli creada especialment per fer aquesta funció. Quant a les noves taquilles, s'instal·laran primer en 14 mercats, com els de la Boqueria, Sant Antoni o el Ninot, per tal de veure quina acceptació tenen i valorar estendre-les.

El pla també preveu la instal·lació de sistemes per controlar l'aforament. A l’estiu va començar la incorporació de sensors que registren el nombre de persones que entren i surten en cada moment per tots els accessos dels mercats. Ara la idea és instal·lar pantalles sobre les portes per deixar clar quin és l’aforament màxim i l’aforament en el moment en què es vol accedir al mercat.