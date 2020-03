La conca d'Òdena desinfectarà els espais més freqüentats per aturar el coronavirus

Tancament d'escoles, confinament de 70.000 persones, reforç de l'Hospital d'Igualada, assaig clínic, posada a punt d'un hospital de campanya i, ara, campanya de neteja i desinfecció dels carrers i espais més concorreguts per evitar la propagació del coronavirus a la conca d'Òdena, que lluita des de fa una setmana per frenar el brot que ja ha deixat 12 morts, més de 85 positius i 300 aïllats. La campanya de neteja actuarà en llocs com el Mercat Municipal de la Masuca i l'Hospital d'Igualada, però també els CAP, benzineres i vehicles municipals dels quatre municipis confinats. "Que ningú s'espanti si no es passa pel seu carrer. L'augment de la campanya serà progressiu", ha afirmat Marc Castells, l'alcalde d'Igualada, que ha dit que l'objectiu és que es netegi "tota la ciutat".

La situació a Igualada segueix sent greu. "No ho hem amagat mai", ha dit Castells, que ha tornat a dir que "tot fa pensar que augmentarà el degoteig de positius i defuncions". L'Hospital, on va començar el brot, intenta superar el xoc de tenir 270 professionals sanitaris aïllats a casa i, per fer-hi front, set alcaldes de la comarca de l'Anoia enviaran una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, que és d'Igualada, perquè reforci l'hospital. "Cal reforçar el personal que està exhaust, i també les àrees de medicina interna, urgències i personal d'infermeria", ha dit Castells.

Es prepara també una "contingència de futur" i, després de la posada a punt d'un hospital de campanya en una futura residència d'avis, Castells ha dit que dues empreses més dedicades a l'àmbit sanitari s'han ofert per al mateix. Es tracta de la Fundació MIPS i l'Assistencial Anoia, on hi ha sales de consultes i petits quiròfans. "No sabem si els farem servir, però tot ens fa pensar que qualsevol mesura preventiva serà poca", ha avançat l'alcalde.

A més, els dos hotels que hi ha a la ciutat, l'Amèrica i el Somiatruites, s'han ofert per hostatjar el personal sanitari que ha vingut de fora de la conca d'Òdena per donar reforços a l'Hospital d'Igualada. "L'hora és greu i volem ser útils a la ciutat i a la gent", han dit des del Somiatruites. "L'allau d'episodis de coronavirus l'estem combatent amb una allau de solidaritat", ha destacat Castells.

La bona notícia a la conca és que s'ha habilitat un laboratori per accelerar les anàlisis diagnòstiques sobre coronavirus. Moltes persones que han estat en contacte amb positius s'han queixat que, tot i avisar les autoritats sanitàries, ningú els ha anat a fer la prova, fins i tot en casos en què presenten simptomatologia clara. Els metges admeten que no hi ha capacitat per fer-la a tothom.

Creu Roja diu que el millor voluntariat és "quedar-se a casa"

A la roda de premsa hi ha participat també el coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, que ha indicat que l'abastiment de tots els bancs dels aliments està garantit i ha demanat a la gent que es quedi a casa confinada. "Tenim moltes peticions de gent que s'ofereix per ser voluntari. El millor voluntariat és quedar-se a casa", ha afirmat.