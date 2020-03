La conca d’Òdena redobla esforços per frenar el brot

“Ens hem de prendre seriosament que això és un episodi greu”. L’avís és de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que ahir tornava a deixar clar que la situació que viuen el seu municipi i la resta dels de la conca d’Òdena, que estan confinats des de dijous a la nit, no només és “complicada” sinó que a més s’agreujarà encara més els pròxims dies.

Per intentar superar tan ràpid com sigui possible la crisi del coronavirus, el territori anunciava ahir noves mesures. La primera, la posada en marxa d’un servei telefònic que funcionarà les 24 hores del dia perquè els ciutadans més vulnerables i els que utilitzen els serveis de teleassistència puguin resoldre dubtes i rebre trucades per fer-los un “acompanyament emocional”, segons va explicar Enric Morist, el coordinador de Creu Roja Catalunya.

Morist va puntualitzar que serà un servei exclusivament destinat a les persones de col·lectius vulnerables que els ajuntaments ja tenen identificats. A més de rebre i fer trucades, els operadors podran derivar aquests ciutadans al sistema de salut o als serveis socials. “Volem fer de familiars de les persones, anar-los preguntant com es troben i escoltar-los”, va detallar el responsable de la Creu Roja.

La segona mesura anunciada ahir és que els municipis mantindran obert el banc d’aliments i que es garantirà l’ajuda domiciliària a les persones que no tinguin possibilitat de rebre menjar i atendre les necessitats. Morist va aclarir que els treballadors del banc d’aliments “extremaran al màxim les precaucions” i que l’horari s’adaptarà a les necessitats de cada moment.

Pel que fa a la tercera mesura, l’administració encara hi està treballant. Es tracta de trobar la fórmula perquè els infants que ja reben la prestació de menjador escolar es puguin beneficiar de l’ajuda durant les setmanes que estiguin tancats els centres escolars.

L’alcalde d’Igualada va deixar clar que els efectes de totes les accions que s’estan aplicant a la zona des de dijous, quan la Generalitat va ordenar el confinament de la capital de l’Anoia, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui -en total més de 60.000 persones-, no es començaran a notar fins d’aquí 14 dies. L’alcalde, a més, va pronosticar que els contagis i les defuncions augmentaran a la ciutat els pròximes dies.

Les dades ho corroboren. Ahir el departament de Salut va confirmar que ja hi ha 70 positius per coronavirus a Igualada des que s’hi va declarar el brot. D’aquests, quatre persones estan greus i tres, amb patologies prèvies importants i edats compreses entre els 71 i els 86 anys, han mort. Entre els 70 infectats hi ha 41 professionals sanitaris.

Equips de confinament

Pel que fa al confinament, l’alcalde va detallar que els equips de treball que el gestionaran durant les pròximes dues setmanes ja estan “ben definits”. En aquest sentit, Castells va agrair que la ciutat ahir estigués complint les ordres que s’han donat des de les administracions. “Igualada s’ha despertat aquest dissabte amb una activitat baixa”, va puntualitzar i va elogiar la “responsabilitat” i la “corresponsabilitat” dels ciutadans.

Després de fer una crida perquè els veïns prioritzin les mesures d’higiene personal com a principal acció per combatre el coronavirus, l’alcade d’Igualada va demanar que es reduissin al màxim les visites a les persones grans. “Són el col·lectiu més vulnerable davant la pandèmia”, va recordar. Per això va afegir que s’ha d’evitar el contacte tant com sigui possible amb les persones en risc.

Finalment Castells va anunciar en la roda de premsa que la zona blava de la ciutat és gratuïta des d’ahir al migdia i també l’aparcament de l’hospital.

Més reforços per a l’hospital

Mentrestant la situació a l’Hospital d’Igualada, on es va detectar l’origen del brot que ja afecta 41 professionals sanitaris, continua sent complicada. Personal del centre continuava ahir a través de les diferents xarxes socials demanant la col·laboració d’altres metges i de la resta de personal mèdic, sobretot d’infermeria. De fet, divendres el Col·legi de Metges ja va començar un procés de selecció entre professionals sanitaris que estan jubilats des de fa poc temps per poder reforçar el centre hospitalari. El col·legi, a més, va habilitar suport logístic i econòmic.