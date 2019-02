El CDR de Girona mobilitza mig miler de manifestants

A Girona les protestes s'han concentrat davant de l'estació de l'AVE, on el CDR havia convocat una concentració a dos quarts de set. A l'estació, que estava protegida per un fort desplegament policial, hi han arribat mig miler de persones que, davant de l'elevada presència d'efectius de Mossos d'Esquadra, s'han limitat a desplegar una pancarta amb el lema "Per la República, Aturem-ho tot" i a corejar diverses consignes.

Posteriorment, els activistes s'han desplaçat fins al centre de la ciutat, en direcció als Jutjats de Girona, on els Mossos d'Esquadra han desplegat un cordó policial per impedir el seu pas. Quan han arribat al carrer de la Creu, els manifestants han intentat cremar uns contenidors.

L'estació de l'AVE s'havia convertit en punt neuràlgic en mobilitzacions anteriors i la seva invasió i tall de vies ha comportat recentment detencions, com les dels alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, tots dos de la CUP, pels fets esdevinguts en el primer aniversari de l'1-O.

La província acumula a més avui incidències en el trànsit rodat en el marc de la jornada de vaga en la qual destaca la interrupció de la circulació a l'autopista AP-7 al seu pas per Vilobí d'Onyar i els problemes en la mateixa via a Figueres i Vilafant

Després de manifestar-se pel centre de la ciutat, el CDR de Girona s'han concentrat davant de la seu de Caixabank. Alguns dels manifestants han entrat a l'edifici per parlar amb els treballadors que han decidit no fer vaga.

Un cop acabada l'ocupació de la seu de Caixabank, el mig miler de manifestants s'han dirigit al carrer de Barcelona i l'han tallat a l'alçada del centre Hipercor. Paral·lelament, el CRD nord-oriental ha tallat l'AP-7 i N-II a l'altura de Medinyà. En el seu recorregut, els manifestants han llençat pintura i han fet pintades amb lemes com "Reforma laboral, terrorisme d'estat" a Caixabank, Telefònica i Hipercor.