Condemna pionera a un conductor a Catalunya gràcies a la caixa negra d'un cotxe

Un home que anava begut circulava amb el cotxe a 137,8 km/h per un carrer de Badalona, on el límit de velocitat era de 50 km/h, quan en una intersecció va xocar amb un taxi. El conductor anava acompanyat de tres persones i el taxista portava una dona, i tots van patir ferides. L'home ha sigut condemnat a sis mesos de presó i se li ha prohibit conduir durant quatre anys. Però abans del judici la Fiscalia demanava l'absolució –la taxa d'alcoholèmia no era penal per si sola–, i no va ser fins que l'asseguradora del taxista va aportar la caixa negra del vehicle que va fer la petició de presó. La sentència, del jutjat penal número 27 de Barcelona, és pionera a Catalunya perquè utilitza aquesta prova per condemnar un conductor per un accident.

La caixa negra dels cotxes rep el nom d'EDR –per les sigles en anglès, Event Data Recording– i recull automàticament les dades sobre els últims cinc segons de conducció quan s'activa l'airbag. Permet saber la velocitat, el fre, l'acceleració i les revolucions del motor. Amb l'EDR del taxi, que es va aportar al judici, es va establir que l'home begut conduïa a gairebé 138 km/h i el taxista a 34 km/h. Fins llavors no s'havia concretat amb l'informe de la Guàrdia Urbana de Badalona, fet amb la posició en què havien quedat els dos cotxes. Per això al final la Fiscalia va demanar la pena de presó pel delicte contra la seguretat vial, per la velocitat superior i els efectes de l'alcohol, i tres delictes de lesions per imprudència greu –per les ferides de dos dels acompanyats del conductor i la dona que anava al taxi.

Segons el servei especialitzat en seguretat vial de la Fiscalia de Barcelona, és el primer cop que s'imposa una condemna gràcies a la caixa negra d'un vehicle. La Unió Europea ha establert que a partir del 2021 serà obligatori que tots els cotxes nous tinguin EDR. La fiscal delegada del servei de seguretat vial, Isabel López Riera, explica que la policia pot obtenir aquesta prova sense cap autorització judicial –l'aparell s'extreu directament del vehicle– perquè no es vulnera la intimitat dels conductors ni les dades personals. Des de fa uns cinc anys els Mossos d'Esquadra ja estan formats per extreure la informació de l'EDR i n'han fet uns 400 informes pericials en accidents de trànsit greus –amb víctimes mortals o ferides–. Però fins ara no havia arribat a cap judici perquè les parts acostumen a fer pactes de conformitat.

Un centenar de conductors que fugen

L'any passat, des del 2 de març, va ser el primer que es va aplicar la reforma del Codi Penal que inclou el delicte d'abandonament del lloc de l'accident. Segons el servei de seguretat vial de la Fiscalia, en els primers nou mesos en què va entrar en vigor aquest delicte 106 conductors van fugir d'un sinistre sense auxiliar les víctimes. 71 de les persones ho van fer a la demarcació de Barcelona i nou a la capital catalana. El delicte suposa una pena d'entre sis mesos i quatre anys de presó i la retirada del carnet de conduir entre un i quatre anys.

Les principals infraccions de trànsit a la demarcació de Barcelona van ser l'any passat per conduir sense permís de conduir o havent perdut tots els punts del carnet (5.380 casos) i per estar sota els efectes de l'alcohol (4.968 casos). Per conduir sota els efectes de les drogues només es van detectar 127 casos i la Fiscalia considera que la xifra és baixa perquè "és complicat" demostrar-ho. López Riera apunta que, a diferència de l'alcohol, en les drogues la taxa no és objectiva i les actes que es fan sobre la simptomatologia poden variar segons la policia. Per això l'estiu de l'any passat es va fer una instrucció per uniformar els atestats de les drogues. La Guàrdia Urbana de Barcelona ho aplica des de l'agost i els Mossos des del novembre, però algunes policies locals encara ho tenen pendent.

Per acabar, sobre els accidents amb patinets elèctrics implicats, el servei de seguretat vial de la Fiscalia explica que n'hi ha uns cinc de judicialitzats a la demarcació de Barcelona. Sobre els casos en què les persones no tenien el permís de ciclomotor i el necessitaven per conduir el patinet que porten, acostumen a acabar en absolució perquè els jutjats consideren que no podien saber que calia, davant la falta d'una normativa estatal que ho reguli.