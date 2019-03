Condemna per no actuar contra un abús en un institut públic

“La resposta de la directora del centre va ser més que lamentable, igual que la de l’inspector del Consorci [d’Educació de Barcelona]”. És la descripció que fa una jutge de la “desídia” de l’administració en un cas d’assetjament i abús sexual en un institut públic de la ciutat. Segons la magistrada, el Consorci “només va actuar quan els fets van tenir ressò als mitjans” i “la solució del problema, com és habitual, va ser deixar que fos l’alumne afectat el que abandonés el centre”. L’“absoluta passivitat” de l’Institut Juan Manuel Zafra, on van començar els abusos, ha fet que la jutge hagi declarat l’administració responsable civil subsidiària; per tant, l’obliga a assumir el pagament de 30.000 euros d’indemnització a l’alumne que va ser víctima dels delictes d’una exconserge del centre.

La sentència del jutjat penal número 26 de Barcelona, avançada per RAC1, condemna l’exconserge a set mesos de presó per un delicte d’assetjament sexual i a dos anys i mig de presó per un delicte d’abús sexual. Segons la jutge, els fets van passar entre el setembre del 2014 i l’abril del 2015, quan la condemnada tenia entre 41 i 42 anys, i l’alumne, que feia primer de batxillerat, entre 16 i 17. La sentència explica que l’exconserge va proposar-li al noi -després d’intentar establir-hi una relació d’amistat per Facebook- que es veiessin fora del recinte escolar, aprofitant la situació de fragilitat emocional del jove (l’investigava la justícia de menors per una denúncia de la seva parella per maltractaments, resolta amb una mediació).

La magistrada afegeix que la condemnada, amb el propòsit de mantenir relacions sexuals amb l’alumne, va començar a fer regals al noi i a veure’l fora de l’institut. Segons la jutge, “la situació es va tornar angoixant per al jove”, que es va veure “controlat” per la dona, que li va parlar de mantenir relacions a canvi de diners. La sentència recull que l’exconserge, en una trobada al seu domicili, va fer un massatge a l’alumne, que es va adormir. Quan es va despertar, la dona li estava tocant els genitals per sobre dels pantalons. L’exconserge també va enviar cartes i correus al noi expressant-li els seus sentiments.

Declaració “patètica”

La jutge és molt crítica amb l’actuació del centre i el Consorci. En una reunió amb la família, la directora no va permetre als pares explicar què li passava al seu fill ni va valorar les cartes (que ja tenia) i l’inspector va dir que el jove faltava massa a les classes. La magistrada defineix de “patètica” la declaració de la directora i l’inspector en el judici, que van reconèixer que “no van fer res a favor de l’alumne”. La jutge recorda que no es van separar els afectats ni es va activar el protocol d’abusos del departament d’Educació. Ho va intentar un professor que va denunciar el cas i que va ser expedientat per la direcció.