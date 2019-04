Condemnat a 81 anys i mig de presó per haver abusat de les seves filles a Ciudad Real

L'Audiència Provincial de Ciudad Real ha condemnat a 81 anys i mig de presó l'acusat de dos delictes d'agressió sexual contra les seves dues filles menors de 15 i 16 anys el gener del 2017 al municipi de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). El tribunal ha considerat que els fets constitueixen sis delictes greus d'agressió sexual amb l'agreujant de la relació paternofilial per executar els actes de relació sexual.

En la sentència, consultada per Efe, el tribunal considera provat que l'acusat, de nacionalitat romanesa, es va instal·lar a la localitat a principis del 2017, mentre la seva parella encara era a Romania.

En un principi, va conviure en un habitatge amb altres ciutadans de la mateixa nacionalitat i ell dormia a la mateixa habitació que les seves filles, una circumstància que va aprofitar per abusar d'elles. Les menors no van consentir en cap moment les agressions del pare, que les havia amenaçat amb matar-les.

El tribunal ha demanat per cadascun dels delictes a què s'enfronta l'acusat 13 anys i mig de presó excepte per un d'ells, que eleva la pena fins a 14 anys de presó per l'especial virulència i agressivitat de l'acusat.

El tribunal també ha imposat la mesura de llibertat vigilada durant vuit anys amb la prohibició de comunicar-se amb les seves filles i d'aproximar-s'hi a menys de 500 metres, i haurà de pagar a cadascuna d'elles una indemnització de 20.000 euros per danys morals.