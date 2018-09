Condemnat a un any de presó i inhabilitació el mosso que va gravar 17 companyes al vestidor

"Volia vulnerar la intimitat de les seves companyes". L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de presó i inhabilitació el mosso d'esquadra que va admetre haver gravat durant mesos disset companyes al vestidor femení amb una càmera oculta en una motxilla. El tribunal ha tingut en compte el fet que l'home va admetre els fets durant el judici i que havia consignat 68.000 euros als jutjats per cobrir la indemnització –que finalment haurà de pagar a les agents– i per això li ha reduït la condemna. "No ho podré justificar mai i me'n penedeixo", va assegurar el policia davant dels magistrats.

L'acusació particular, que demanava fins a 20 anys de presó per a l'agent, estudia recórrer la sentència, segons ha explicat a l'ARA l'advocat que representa les disset mosses, Albert Requena. Les agents demanaven la inhabilitació total de l'home, que continuava en actiu tot i que en una comissaria diferent. Independentment de la via penal, Requena recorda que el mosso ara condemnat té obert un expedient per part del cos de Mossos d'Esquadra que, en cas d'una condemna greu, es pot traduir en una sanció superior. Per això, Requena espera que el cos "faci complir el reglament disciplinari" i "aparti del servei" el policia condemnat.

Per justificar la petició d'inhabilitació total de l'agent, l'acusació particular argumentava que el mosso s'havia aprofitat del seu càrrec per gravar les imatges. Però el tribunal ho desestima. Considera que el policia no va "fer prevaldre" la seva condició per accedir als vestidors femenins, sinó que senzillament tenia una "facilitat" per entrar-hi que també podrien haver utilitzat altres persones, com per exemple el personal de neteja o manteniment. Tampoc creu que l'home s'aprofités de la confiança de les agents cap a ell pel fet de ser el seu company. Aquests eren dos dels arguments de la defensa del policia, exercida pel penalista Oriol Rusca.

Gravat pel propi sistema

Segons la sentència, l'ara condemnat va estar vuit mesos gravant les companyes amb la càmera oculta a l'interior d'una motxilla que va deixar en diferents bancs del vestidor femení. Quan una mossa va descobrir el sistema, l'home va admetre que la bossa era seva, i la càmera, d'una altra agent. Després va reconèixer ser l'autor de les gravacions. El tribunal explica que encara que no s'hagués produït aquesta confessió, "s'hauria aconseguit descobrir finalment la seva autoria, ja que la targeta de memòria –inserida a la càmera– contenia imatges de l'acusat col·locant el dispositiu".