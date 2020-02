L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó un neonazi que va matar un home per ser homosexual. L'assassí havia quedat a casa de la víctima, a Montgat, per tenir-hi relacions, com va recollir la investigació dels Mossos d'Esquadra, que va resoldre aquest crim homòfob que va passar fa 20 anys. Després de matar-lo, l'autor va escriure a la paret amb sang "Hitler tenia raó" i les sigles del Ku Klux Klan. L'assassí va confessar els fets durant el judici i el jurat popular el va declarar culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual. El condemnat haurà d'indemnitzar el fill de la víctima amb 45.000 euros i la seva germana amb 25.000.

L'assassí, que havia sigut militar de l'exèrcit espanyol, havia quedat amb l'home per anar a casa seva. Un cop allà, aquest últim va beure alcohol i es va despullar per tenir relacions sexuals. Va ser llavors quan l'agressor el va apunyalar amb un ganivet. Els fets van tenir lloc el 8 de març del 2000. El ja condemnat, segons la sentència, va fer l'atac per sorpresa, de manera que la víctima, que anava begut i no s'ho esperava, no va poder reaccionar. Va patir un temps d'agonia i finalment va morir. "L'acusat va fer la seva acció mogut pel menyspreu que li provocava l'orientació sexual de la víctima, que era homosexual", assegura la resolució judicial.

De fet, la sentència remarca que "l'única motivació que va tenir l'acusat quan va atacar la víctima amb un ganivet va ser que era homosexual". El tribunal recorda que un testimoni, que havia sigut la parella de l'assassí, va explicar que a les parets de l'habitació l'home hi tenia banderes amb l'esvàstica i que, segons els Mossos, era seguidor al Facebook de pàgines de difusió de la ideologia nazi, així com de pàgines web del supremacisme blanc. "Són ideologies que es caracteritzen per defensar la legitimitat d'utilitzar mètodes violents per actuar contra els grups humans que consideren nocius o inferiors", recull la resolució.

Per la seva simpatia i seguiment amb el nazisme i el supremacisme blanc, el condemnat, a part de fer les inscripcions, va col·locar una flor a l'orella dreta de la víctima. L'autor del crim va ser detingut a Colòmbia i extradit a l'Estat el 20 de setembre del 2018, després que els Mossos resolguessin els fets. La policia catalana va aclarir l'assassinat, que al principi havia investigat la Guàrdia Civil, amb les trucades, els testimonis i els antecedents de l'home.