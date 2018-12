Condemnat a quatre anys de presó per dos delictes d'abús sexual a una menor

Quatre anys de presó i set anys d'inhabilitació per a qualsevol professió que requereixi contacte regular amb menors. És la condemna que ha dictat la secció setena de l'Audiència de Barcelona per a un home per dos delictes d'abús sexual a una menor que va conèixer en una coral. La sentència fixa dos anys de presó per cada abús i li prohibeix acostar-se i comunicar-se amb la menor, a qui haurà de pagar una indemnització de 3.000 euros.

La denúncia pels fets es va presentar l'estiu de l'any passat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Nou Barris, i el judici es va fer el 24 d'octubre. La sentència considera provat que l'home va demanar consentiment a la mare de la menor per mantenir una relació amb la noia i que la mare s'hi va oposar. L'home va aconseguir accedir dos cops al domicili de la víctima, quan no hi era la mare, i hi va mantenir relacions tot i que ella tenia menys de 16 anys.

A banda de la declaració de la menor i de la seva mare, la sentència recull que els missatges de WhatsApp entre la víctima i el condemnat també demostren que havien tingut algun tipus de relació sexual, tot i que l'home ho nega. El codi penal estableix que qui mantingui actes de caràcter sexual amb menors de 16 anys serà castigat com a responsable d'un delicte d'abús sexual a menor, que comporta penes d'entre dos i sis anys de presó. En aquest cas s'ha imposat, doncs, la pena més baixa perquè no constaven fets agreujants.