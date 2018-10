Condemnats a 17 anys dos fills que van deixar morir la seva mare de gana

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 17 anys de presó a dos fills que van deixar morir "de manera cruel" i amb "absoluta desídia" la seva mare malalta, de 76 anys, a casa en desatendre "totalment les seves necessitats més elementals" d'alimentació i higiene.

La sala segona de l'alt tribunal rebutja els recursos dels dos condemnats contra la sentència de l'Audiència Provincial de Tenerife que els va condemnar a la mateixa pena que ara confirma el Suprem per un delicte d'homicidi per omissió.

Els fets, relata la sentència, van ocórrer l'agost del 2015 al barri de Los Gladiolos a Santa Cruz de Tenerife, on la dona vivia amb el seu fill, la seva nora i la seva neta. Segons va acordar el fill de la víctima amb la seva germana, tots dos compartirien les tasques de cura de la seva mare, que des de feia més de quinze anys patia múltiples malalties, com osteoporosi, artrosi, incontinència urinària, demència senil i fins i tot havia intentat suïcidar-se dues vegades.

No obstant això, tot i ser conscients de la situació de la seva mare, que s'havia agreujat i ja no es podia valer per si mateixa, i tenint capacitat per cuidar-la, van "desatendre totalment les seves necessitats més elementals". Van deixar d'alimentar-la mínimament, dutxar-la, netejar el seu entorn, canviar la seva posició al llit i guarir-li les ferides, fet que va desembocar com a resultat "previsible i evitable en la mort" la tarda del 26 d'agost del 2015, si bé els familiars no en van informar fins al matí del dia següent.

Desnutrició, anèmia i úlceres

En definitiva, la víctima va morir de manera lenta i dolorosa "davant l'absoluta desídia i desatenció dels fills, que, davant l'evidència de la necessitat d'atenció, no només personal, sinó també mèdica, la van deixar morir de manera cruel". "La causa fonamental de la mort va ser un quadre de desnutrició crònica, anèmia severa, úlceres de glaçó infectades i broncopneumònia aguda purulenta", recull la sentència. Quan va morir la dona només pesava 25 quilos.

El Suprem deixa clar en la seva sentència que el Codi Civil estableix l'obligació dels fills de cuidar els seus pares quan aquests no puguin fer-ho per si mateixos.

Altrament, la "desatenció absoluta" que la sala atribueix als condemnats, que van deixar la seva mare "a la seva sort", comporta la comissió d'un delicte atès que s'incompleix la necessitat d'atendre el progenitor i portar-lo a un centre mèdic quan ho necessita. Per tant, la sala recorda que l'atenció als pares no és només una obligació natural, sinó també civil, que pot desembocar "en l'àmbit penal" quan els fills els desatenen "amb resultats semblants" als d'aquest cas.