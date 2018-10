Condemnen Sanitas a pagar la indemnització més gran de l'Estat per negligència mèdica

L'asseguradora Sanitas haurà de pagar 1,9 milions d'euros i uns altres 1,4 en interessos a la família d'un nen que va néixer amb paràlisi cerebral a causa d'un retard de diagnòstic durant el part a la clínica Dexeus. Es tracta de la indemnització més gran que es concedeix a Espanya per una negligència mèdica.

El jutjat de primera instància número 20 de Madrid obligarà l'asseguradora a indemnitzar la família, en entendre que les seqüeles que pateix el menor són producte d'una negligència mèdica en l'atenció del part, que va tenir lloc a la Clínica Dexeus de Barcelona en la Diada de Sant Jordi del 2005. La sentència, que és ferma, estima parcialment la demanda presentada per la família del pacient i, a més dels 1,9 milions d'euros per les seqüeles reconegudes, Sanitas haurà de pagar uns altres 1,4 milions en interessos de demora.

L'advocat de la família demandant, Rafael Martín Bueno, assegura que la suma total suposa la més gran indemnització concedida per la justícia a Espanya en un cas de "deficient assistència mèdica". En la seva sentència, el jutjat reconeix que el retard en el diagnòstic d'un hematoma que presentava la mare del menor a la placenta va desencadenar les seqüeles que ara pateix el nen, una paràlisi cerebral amb falta de mobilitat a les quatre extremitats, retard maduratiu, pèrdua d'agudesa visual binocular greu i crisis convulsives.



Segons la sentència, que ha avançat El País, la dona va acudir a urgències de la Clínica Dexeus amb dolor abdominal i sagnat a causa d'un hematoma a la placenta, però no se la va intervenir fins a set hores més tard, temps en què el fetus va estar sense rebre nutrients ni oxigen. Els facultatius van trigar més de sis hores a valorar els resultats de les analítiques. Malgrat que en aquesta situació era recomanable practicar una cesària urgent, l'extracció del nen es va endarrerir uns altres 50 minuts atès que el ginecòleg no estava disponible, mentre el protocol de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia estableix que ha d'intervenir-se com a màxim en un termini de mitja hora.

L'asseguradora ha lamentat aquest cas en declaracions a Efe i ha assegurat que la responsabilitat de la "mala praxi" recau en l'hospital i el metge, i que la companyia asseguradora no va intervenir en la realització de l'acte mèdic ni el va supervisar. Amb tot, l'asseguradora afirma que assumirà les seves obligacions.



Per fixar la indemnització a la família del menor, la jutge ha tingut en compte les despeses mèdicosanitàries que requereix tant ara com en el futur, que inclouen tractaments de fisioteràpia i logopèdia, l'assistència a un centre d'educació especial, l'ús de cadires de rodes autopropulsada i les ajudes tècniques que precisa per a la llar, entre d'altres qüestions.