Condemnen una botiga d'animals de Barcelona per la mort de cadells

L'Ajuntament de Barcelona ha guanyat el primer judici penal a l'Estat contra els propietaris d'una botiga d'animals per maltractament continuat d'animals amb resultat de mort. Es tracta de Mundocachorro, un establiment ubicat al carrer Sicília. El 2015 diversos avisos de particulars que alertaven de la mort de cadells que acabaven de comprar van motivar la denúncia de l'entitat animalista FAADA i una inspecció conjunta a la botiga a càrrec de la Guàrdia Urbana i els tècnics municipals del departament de Gestió i Protecció d'Animals. Van descobrir que hi havia un centenar d'animals en un estat deplorable: alguns presentaven malalties infeccioses greus i altres no rebien cap tipus d'atenció o seguiment veterinari, o vivien en gàbies que incomplien la normativa.

La intervenció va permetre rescatar 135 cadells de gossos i gats i precintar la botiga, que no ha tornat a obrir. La condemna ara serà d'1 any i 1 dia de presó i 3 anys i 1 dia d’inhabilitació per als propietaris de la botiga, a qui l’Ajuntament va asseure al banc dels acusats per la mort de desenes de cadells. La sentència considera acreditat que els acusats tenien coneixement que no estaven oferint el tractament mèdic adequat als animals.

El consistori també ha engegat la via penal amb un altre establiment, que està pendent de judici. Es tracta de la botiga Puppies, situada al carrer Sant Eusebi de Sarrià-Sant Gervasi, que ja va ser clausurada. Ens els últims sis anys, l'Ajuntament ha promogut el tancament de set establiments i ha comissat més de 500 gossos i gats. I la sentència que ha transcendit avui és, segons els responsables municipals, un punt d'inflexió en la persecució d'aquestes males praxis amb els animals.

"Es tracta d'una important victòria en la lluita pel benestar animal, atès que és la primera vegada a la història de l'Estat que es condemna una botiga pel delicte de maltractament continuat amb conseqüència de mort, previst al Codi Penal", explica la tercera tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet. La responsable municipal ha defensat que l'Ajuntament continua perseguint qualsevol pràctica de venda "il·lícita" d'animals perquè és el "primer pas" dels casos de maltractaments. Ha agraït, també, la denúncia de FAADA, que va iniciar la investigació, i ha celebrat la inhabilitació dels propietaris: "No podran continuar exercint l'activitat". Bonet també ha fet una crida a la ciutadania per prevenir aquestes pràctiques i ha demanat que abans d'adquirir un animal es reflexioni bé sobre quines condicions se li poden oferir i que es valori l'adopció com una opció.

El consistori i el ministeri fiscal demanaven per als propietaris de la botiga entre 13 i 18 mesos de presó, la pena màxima possible que es pot imposar amb l'aplicació de l'article 337.1, que tipifica el maltractament animal amb resultat de mort.

L'establiment havia començat a funcionar sense complir els requisits de creació d'un nucli zoològic, obligatori per a qualsevol espai que tingui, criï o vengui animals. Però aquesta no era la primera vegada que els propietaris cometien aquestes infraccions: amb anterioritat se'ls va precintar un altre espai on també hi havia cadells en condicions molt greus.