Condemnen a quatre anys de presó un professor que va manipular una alumna perquè li enviés fotografies sexuals

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys de presó un professor d'una escola de Torelló que va abusar sexualment d'una alumna de 12 anys. Segons la sentència, el mestre va "guanyar-se la confiança de la menor" per aconseguir "la seva submissió" i que ella li enviés fotografies de caràcter sexual. En dues ocasions, també hauria provocat dues trobades a soles en una aula del centre, per abraçar-la i fer-li petons.

Un cop l'acusat compleixi els quatre anys de presó, el tribunal li ha imposat cinc anys més de llibertat vigilada. Durant nou anys, l'home no podrà acostar-se a la nena ni comunicar-s'hi per cap mitjà. Quan es van denunciar els fets, l'escola va acomiadar el professor, que fins ara continuava exercint com a docent en un institut públic.

Tracte preferent

Segons el relat del tribunal, el professor va "aprofitar-se" del fet que era el tutor de la nena per començar-hi "una relació fingidament amistosa, però amb una clara intenció libidinosa". L'acusat donava un tracte preferent a la menor a l'aula, li apujava les notes i l'afalagava constantment. Després va començar a contactar-hi a través de diferents aplicacions de missatgeria, fins que va aconseguir "dominar-la" i establir-hi una relació "d'alt caràcter sexual".

Les converses es van convertir cada cop en més íntimes, fins al punt que l'acusat va demanar a la noia que li enviés fotografies seves nua i va enviar-li imatges d'ell despullat. La sentència dona total credibilitat al testimoni de la menor i de la seva família, que va ser qui va denunciar els fets després que el pare de la nena descobrís una conversa del professor amb l'alumna a través d'una aplicació de xat.