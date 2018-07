Condemnes mínimes per als autors d'una violació en grup el 2008 a Torrevella

Han passat deu anys des que una jove va denunciar una agressió sexual en grup a Torrevella (Baix Segura) i la sentència recorda ara la que s'ha dictat en el cas de la Manada. Segons ha avançat el diari 'El País', l'Audiència d'Alacant ha imposat penes de quatre anys de presó –sis mesos més del mínim legal– a tres homes que s'haurien tornat per violar una jove de 18 anys en un cotxe, a l'aparcament d'una discoteca a Torrevella. La sentència recull que els acusats van cometre el delicte d'abús sexual amb accés carnal.

Els fets es remunten, segons recull 'El País', a la matinada del 24 d'agost del 2008, quan els tres condemnats van conèixer la víctima en una discoteca i la van convèncer perquè els acompanyés a fora de l'establiment. Després l'haurien introduït a la part del darrere i s'haurien tornat per violar-la.

La sentència, que ha sigut recorreguda per la defensa al Tribunal Suprem, no recull actes de violència o intimidació. La noia, però, estava pràcticament inconscient en el moment dels fets a causa de la ingesta d'alcohol i d'alguna altra substància que no s'ha pogut determinar. I, mentre un dels joves abusava d'ella, la resta animaven altres joves que eren a l'aparcament a sumar-se a l'acció amb frases com ara "Entreu, hi ha barra lliure", i deixant clar que la víctima no era conscient del que passava.

Alguns coneguts de la noia la van treure, finalment, del cotxe. L'endemà ella no recordava res, però una cosina seva –que ho havia vist– l'hi va explicar i la va acompanyar a denunciar.

Els tres condemnats estan en llibertat provisional i hauran d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros pels danys morals.