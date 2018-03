Condueix begut i en sentit contrari, se salta dos controls i acaba xocant amb un turisme i matant una menor

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que va provocar l'accident d'aquest diumenge a la carretera C-17 a Gurb (Osona) en el qual va morir una jove de 17 anys. L'home circulava begut i en direcció contraria. Diversos testimonis van alertar la policia, que va muntar un dispositiu per localitzar-lo. Dues patrulles van intentar aturar-lo, però l'home no els va fer cas. Quan s'escapolia de la segona, segons els Mossos, va acabar xocant frontalment amb el turisme on viatjava la víctima, que circulava correctament. Tres persones més van resultar ferides greus en l'accident i els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) les van haver d'ingressar a l'hospital.

El conductor, que triplicava la taxa d'alcoholèmia, també va resultar ferit en el xoc, i es troba ingressat amb custòdia policial en un hospital, a l'espera de passar a declarar davant del jutge de guàrdia de Vic que porta el cas. Els Mossos el responsabilitzen d'un delicte d'homicidi i lesions per imprudència greu, conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Almenys 14 quilòmetres en contra direcció

Segons els Mossos d'Esquadra, diversos testimonis van alertar-los a les set del matí que havien vist un vehicle circulant per la C-17 en contra direcció a l'altura del municipi d'Orís (Osona). Fins al punt on el conductor va xocar amb el cotxe en el qual viatjava la menor morta -a l'altura del municipi de Gurb- hi ha 14,5 quilòmetres. El detingut, de 40 anys, és veí de Sant Hipòlit de Voltregà -població que queda entremig del punt on el van veure circulant en direcció contraria i el lloc de la col·lisió.

Quan la policia va rebre l'avís, va muntar un dispositiu per aturar el vehicle. Una dotació policial va localitzar-lo, però el conductor va ignorar les indicacions dels agents perquè s'aturés i va continuar avançant en sentit contrari. Va fer el mateix amb la segona patrulla que va provar d'aturar-lo uns quilòmetres més endavant.

Després d'escapolir-se d'aquesta segona dotació, el conductor va xocar frontalment amb el cotxe on viatjava la menor, que circulava correctament. Quan li van practicar les proves d'alcoholèmia, l'home va donar una taxa de 0,62 mg/l.