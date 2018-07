Conèixer Barcelona des del mòbil mentre es camina pel carrer

Passar per davant d'algun lloc atractiu de Barcelona i automàticament rebre'n informació al telèfon mòbil que permeti –tant a autòctons com a turistes– posar-lo en valor i saber-ne els detalls. Aquesta és la guia turística tecnològica que la ciutat ha començat a provar avui al districte de Sant Andreu, on s'han escollit fins a 68 punts d'interès. Si la prova dona bons resultats, el sistema, que funciona mitjançant tecnologia Bluetooth, s'implantarà a altres zones de Barcelona. Per rebre les notificacions dels diferents llocs quan s'hi passa pel davant, només cal tenir activats el Bluetooth, la geolocalització i les notificacions al mòbil.

El suport tecnològic es fa a través de 'beacons', un dispositiu de baix consum que emet un senyal i transmet missatges directament a un dispositiu mòbil encara que no estigui sincronitzat amb l'aparell. La prova pilot de Sant Andreu s'ha finançat amb 45.000 euros provinents de la taxa turística i segons el regidor de Turisme de la ciutat, Agustí Colom, és un exemple de com "el turisme també ens ajuda a conèixer la ciutat", perquè la iniciativa està pensada per descobrir llocs poc coneguts també als veïns de la zona.

L'elecció de Sant Andreu com a primer territori per provar la tecnologia respon, d'una banda, a l'interès que hi ha tingut el mateix districte i, de l'altra, al repte (majúscul) que té la ciutat a l'hora d'intentar descentralitzar el turisme. El retorn de la taxa turística a la ciutat, de fet, es busca que serveixi per beneficiar aquelles zones especialment castigades per la pressió turística i a l'hora per promoure iniciatives com aquesta que poden atraure turistes en zones menys massificades.

Els 68 punts d'interès de la prova pilot s'han seleccionat tenint en compte criteris com el valor patrimonial, natural, comercial o cultural. S'han buscat espais de diferents èpoques i estils, com el Canòdrom, la Casa de l'Aigua o el pont de Calatrava. Els diferents emplaçaments també tenen una senyalització física –una placa de 20x20 centímetres d'acer inoxidable en forma de B.