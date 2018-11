La Conferència Episcopal: els sacerdots han de ser "enterament barons i heterosexuals"

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha declarat en una roda de premsa que els candidats al sacerdoci han de ser "enterament barons i, per tant, heterosexuals". El també portaveu dels bisbes ha defensat així el dret de l'Església a seleccionar els aspirants a ser sacerdot: "Dins de la configuració de barons cèlibes, demanem també que es reconeguin i siguin enterament barons, per tant, heterosexuals.

A una pregunta sobre el Document de la Vocació Presbiteral del papa Francesc, que prohibeix l'admissió de persones homosexuals als seminaris, Argüello ha reconegut que l'Església espanyola recull aquesta normativa en el seu pla de formació. Argüello ho ha justificat dient que són preceptes que afecten "el conjunt de l'Església universal" i ha esgrimit la visió antropològica d'aquesta institució.

Davant la polèmica suscitada per aquestes paraules, la CEE ha enviat després un comunicat en què Luis Argüello ha rectificat la seva frase "poc afortunada". "Vull demanar perdó per si l'expressió que he utilitzat ha pogut molestar algunes persones", comença Argüello, que ha matisat que no volia dir que els barons homosexuals no siguin perfectament barons. El criteri de l'Església, ha insistit, és que els candidats al sacerdoci siguin "barons, de sexe baró, de gènere baró".

A més, en la roda de premsa, Argüello també havia criticat les lleis sortides d'alguns Parlaments autonòmics, moltes de les quals –ha afirmat– inclouen un apèndix o diccionari davant "les novetats de situacions a l'hora de conjugar gènere i sexe". El secretari general de la CEE ha considerat "curiós" que en aquestes lleis "s'elevi a categoria jurídica el sentiment" a l'hora de canviar de sexe.