Confessió a la presó: la mort d’un indigent va ser el mòbil del crim de Foix

El guàrdia urbà mort en el crim del pantà de Foix va saber, poques setmanes abans del seu assassinat, que la mort d’un indigent a Montjuïc el 2014 en una intervenció de la Guàrdia Urbana no havia sigut accidental. En aquella operació de fa tres anys i mig hi van participar els dos agents empresonats ara per l’assassinat de Foix, Rosa Peral i Albert López. I Peral havia confessat a Pedro -la víctima del crim del pantà, quan era la seva parella- que López “havia tirat per un terraplè” l’home que va morir a Montjuïc mentre el perseguien per un furt. Així ho va explicar ahir una companya de presó de Peral, que va declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú que investiga l’assassinat de Foix.

La reclusa va sortir unes hores de la presó barcelonina de Wad-Ras per ratificar al jutjat el que ja havia assegurat fa uns mesos: que Peral li havia revelat que volia contractar un sicari per matar el seu exmarit, un mosso d’esquadra, i que havia parlat d’un enverinament de la víctima del crim del pantà. Però la reclusa va precisar alguns elements més de les seves converses amb Peral, fins i tot sobre el mòbil de l’assassinat. Segons fonts presents a la declaració, la companya de presó va explicar que Peral li havia dit que, un o dos mesos abans del crim, havia revelat la veritat del cas de Montjuïc a Pedro, la víctima de Foix. Aquest, després de saber-ho, va insistir a Peral que calia denunciar l’actuació d’Albert López.

Segons la reclusa, Peral va confessar la veritat de Montjuïc a Pedro quan ell va saber que ella li havia sigut infidel amb López. El que no va poder aclarir ahir aquesta dona és si la víctima del crim havia coaccionat Peral perquè denunciés López o si l’havia amenaçat de delatar-lo. “Pedro mereixia morir”, hauria dit Peral davant l’altra reclusa, que creu que l’agent de la Guàrdia Urbana no acceptava que Pedro la deixés “perquè li feia vergonya”. En paral·lel, el jutjat de Barcelona que havia investigat els fets de Montjuïc ha reobert el cas després del crim de Foix.

Un ganivet per matar la directora

La reclusa -que treballa al servei de cuina del centre- també va declarar ahir que Peral li havia demanat si podia aconseguir un ganivet perquè volia agredir la directora de Wad-Ras. La companya de presó va relatar que l’agent volia l’arma perquè “tenia tírria a la directora de la presó i si calia estava disposada a carregar-se-la”. El motiu de la mala relació seria que Peral considerava que la directora “l’havia perjudicat”, ja que no la deixava anar al gimnàs per un incident. En la declaració d’ahir, la reclusa va mencionar diverses vegades una altra interna de Wad-Ras que, de moment, no ha declarat al jutjat de Vilanova. Tot i això, Peral només va estar a Wad-Ras sis mesos perquè, després de protagonitzar més d’un incident, va ser traslladada al mòdul de dones de Brians.

A part de la declaració de la reclusa, el jutjat també va escoltar ahir els forenses i tres testimonis més, un dels quals el cap de Peral, López i Pedro a la Guàrdia Urbana. Els forenses van confirmar que no es pot aclarir la causa concreta de la mort de Pedro pel mal estat en què es va trobar el cos, calcinat al maleter del seu cotxe. Malgrat que al principi s’havia parlat d’una mort per estrangulament, els forenses han considerat que les ferides a la zona de la gola les podria haver causat el foc. Per això, no descarten que Pedro morís per les flames o per l’impacte d’una bala. Pel que fa al comandament de la Guàrdia Urbana, va admetre que després del crim -però abans que la detinguessin- l’havia sorprès que Peral no volgués suspendre el judici previst per al cap d’uns dies pel cas de pornovenjança que havia denunciat.