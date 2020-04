Confinats en petits campaments urbans del Raval i el Poble-sec

Tots els llençols estan estesos sobre les petites tanques de fusta que envolten el petit parc infantil. "Em pensava que em moria, amb tot el cos mullat, passant fred", explica la Marta, nom fictici, de 39 anys, sobre les nits de pluja que acaben de passar amb l'aigua entrant dins la tenda de campanya que tenen instal·lada al petit parc que hi ha al passatge de les Bateries, darrere del Parc de Bombers. Viu allà des de fa un parell de mesos, quan va sortir de la presó i va conèixer el Mahmoud, un jove palestí del qual es va enamorar.

Comparteixen una tenda d'acampada separada del terra per dos palets i uns cartrons. Ella als matins tira currículums amb l'ajut d'una assistenta social, "potser per cuidar gent gran o als forns de pa, que estan oberts", i les tardes les passa asseguda al banc del costat de la tenda amb el seu nòvio. "A la nit veiem pel·lícules al YouTube, ahir una de fantasmes que no m'enrecordo com es diu. A mi m'agraden les pel·lícules de por, però aquesta nit veurem Torrente, que a ell li agraden les comèdies", explica.

A la seva família, que viu a València, no li ha explicat que viu al carrer i es pensen que ha llogat una habitació. El que té clar és que no vol tornar ni al consum d'heroïna ni al tràfic de cocaïna que transportava de Bolívia i que la va portar a passar sis anys a la garjola. El seu nòvio té els papers, fa 13 anys que viu a Barcelona, però va perdre la feina de cambrer poc abans de la crisi pel covid-19. Ara, impossible de trobar-ne una de nova.

Com a veïns al parc tenen un home del Pakistan i dos albanesos. El Nico és un d'ells. Té 47 anys, una melena grisa i un cartró de vi i fa prop de tres anys que viu al carrer, des que la seva dona va morir de càncer i va deixar la seva feina com a vigilant de seguretat en una discoteca de Lloret. "Jo era gran i fort abans, pesava més de 100 quilos", afirma. Des de llavors no ha aixecat cap: "No he buscat gaire feina, no tinc ànims", diu mentre es cargola un cigarro. Es passa al dia al parc perquè la policia ja el va aturar una vegada. "Em van dir: «Ves cap a casa». I jo els deia que no tinc casa i em deien: «Bé, allà on dorms a Montjuïc»". Es queixa que al recinte de la Fira per a sensellars no li han deixat entrar perquè prioritzaven persones més febles. "«Ah, ¿que em veus fort?» «Gràcies», li vaig respondre, «que saps tu com estic per dins»". Quan acabi aquesta crisi, el Nico té clar que vol tornar a Bèrgam, al nord d'Itàlia, on viuen els seus germans i el seu pare.

651x366 Llençols estesos dels veïns que viuen acampats al passatge de les Bateries / FRANCESC MELCION Llençols estesos dels veïns que viuen acampats al passatge de les Bateries / FRANCESC MELCION

"Normal", respon el Nico quan se li pregunta si el que troba més a faltar és el menjar calent. "Normal" és la fórmula carismàtica i personal que fa servir per dir que sí. "Em fa mal l'estómac de menjar entrepans", afirma mentre es cargola un cigarro, malgrat que la Marta diu que una entitat de tant en tant passa a repartir caldos. Justament, una xarxa veïnal de Poble-sec està mirant d'aconseguir un fogonet per a un altre grup que viu acampat al carrer Lleida.

Qui sí que té un fogonet és l'Alex, un gambià que ha passat 10 dels 13 anys que fa que és a Barcelona a la presó per tràfic de drogues. Ara es dedica a la ferralla, però durant el confinament els magatzems estan tancats. "Sembla que dilluns obre". Al principi es nega a parlar: "Només si em pagueu". La negociació es tanca amb tres cerveses, unes olives, oli i arròs. Per cuinar al fogonet, que té dins una precària barraca construïda al parc de les Tres Xemeneies. Allà hi ha unes 30 persones assegudes, però "que visquin aquí, com a màxim són 10", explica l'Alex. La resta són gent d'albergs o coneguts, com el Yogu, un senegalès que sí que es paga el lloguer d'una habitació gràcies a la marihuana que ven i li arriba per donar menjar als seus coneguts. "Som africans, ens hem d'ajudar", diu.

No gaire lluny d'allà, entre les Drassanes i la rambla, un altre petit campament resisteix en un solar on s'havia de construir un hotel de luxe que no va rebre la llicència. Allà apareix el Constantin, un romanès de poques paraules, però contundents: "Millor aquí que en un alberg, no tenim horari, podem venir amb noies". En efecte, de la tenda veïna surt el Guga, però a dins hi queda la seva parella, que no vol sortir a parlar. És un jove de 38 anys de l'Índia, consumidor d'heroïna que es guanyava uns calés atraient clients per un coffee shop, però ara no hi ha feina. Li costa trobar els diners per la droga, els 5 euros aproximats que li costa cada " chute", com li diu ell.

Els protagonistes d'aquesta història ja dormien en aquests petits campaments urbans del Raval i el Poble-sec abans del confinament. Però durant el dia desapareixien entre el rebombori de la ciutat i s'hi perdien buscant ferralla, menjar, drogues o entreteniment. A la nit, la foscor els amagava. Ara són el color i la vida més visible d'uns carrers buits on la gent només passeja amb bosses per anar a comprar o gossos, però on gairebé ningú s'atura si no és per fer cua al súper o a les farmàcies. Ells, en canvi, estan atrapats al carrer, concepte no tan paradoxal com pot semblar.