Confirmat un cas del virus del Nil occidental en un cavall a Catalunya

El departament d'Agricultura i Ramaderia ha confirmat que el 4 de setembre es va detectar un cas de virus del Nil occidental en un cavall a Amposta (Montsià), el primer identificat a Catalunya aquest any. L'animal, un poltre que no havia estat vacunat, no n'ha tingut símptomes però se li han detectat anticossos contra el virus. A més, l'exemplar tampoc s'ha mogut de la comarca i els experts creuen gairebé del cert que la infecció es va produir al Montsià mateix.

La circulació del microorganisme es dona sobretot entre animals, i si bé els ocells en són el principal reservori. Molts dels casos que transcendeixen són els que es donen entre cavalls, sobretot en aquells territoris amb àmplies zones humides, com les àrees del delta de l'Ebre. El cas d'aquest poltre va ser detectat pel programa de vigilància del virus del Nil occidental en animals que fa periòdicament el servei de Prevenció en Salut Animal de la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) conjuntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el departament de Salut.

El procés es basa en la presa de mostres de cavalls sense símptomes, però també es fa la vigilància passiva amb els que tenen símptomes sospitosos. Les anàlisis, que es van fer al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), es van confirmar posteriorment al laboratori central de veterinària madrilenya d'Algete –el laboratori de referència– i es va notificar a la Xarxa d'Alertes Sanitàries Veterinàries (RASVE) del ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Després d'aquest primer cas entre cavalls catalans d'enguany, la Generalitat ha posat en marxa el programa d'alerta, prevenció i control del virus del Nil occidental a Catalunya en hostes animals per reforçar la vigilància a zones pròximes al focus. També s'ha activat el programa de vigilància d'arbovirus en mosquits, coordinat pel departament de Salut, per realitzar inspeccions entomològiques i control vectorial a la zona, com a principals vectors del virus.

El cavall no el pot encomanar als humans

Fins al moment es desconeix si la infecció del cavall s'ha pogut transmetre entre humans a partir de mosquits –la transmissió sempre és d'au a animal o d'au a persona, no de cavalls a persones ni entre persones–, però fonts governamentals indiquen que no s'ha detectat cap contagi relacionat i res fa presagiar que s'hagi donat el cas. Serien bones notícies, perquè el virus ha causat tres morts aquest any a Sevilla, víctimes d'una meningitis derivada de la infecció, i a la mateixa capital andalusa se'n va detectar un brot amb més de vint persones. La principal hipòtesi és la d'una picada de mosquit.

Arran dels casos andalusos, les autoritats sanitàries van emetre a l'agost un comunicat a les persones que fan activitats relacionades amb cavalls, com veterinaris clínics i propietaris i centres d'hípica, per reforçar-hi la vigilància i comunicar-ne qualsevol cas de sospita. Per això és clau controlar les poblacions dels mosquits, com a potencials transmissors, i es recomana a la població adoptar les mesures adequades per evitar-ne les picades, com l'ús de repel·lents i roba llarga en zones de molta densitat de mosquits.

A Catalunya, la vigilància del virus del Nil occidental en animals es porta a terme des de fa més de quinze anys perquè és una malaltia zoonòtica de declaració obligatòria per l'Organització Mundial de Salut Animal (OIE). El 2017 es va aïllar el virus per primera vegada en un astor al Segrià, i va ser la primera vegada que es va detectar el llinatge de tipus 2 del virus a l'estat espanyol. El 2018 també es va detectar un brot en cavalls per primer cop a Catalunya, en concret al Garraf. A Espanya se'n van donar casos el 2010 i el 2016, però aquest estiu ha sigut la primera vegada que n'ha aparegut un brot –el sevillà– amb molts casos amb quadres neurològics greus.