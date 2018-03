Confirmen la condemna de 35 anys a l'expolicia que va degollar la cunyada perquè les filles de la víctima "mai es recuperaran"

El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 35 anys de presó que l'Audiència de Girona va imposar a un expolicia per haver degollat la seva cunyada davant de les filles de la dona i per haver intentat matar la seva esposa. L'home havia recorregut la pena imposada a causa de les seqüeles de les menors -5 anys per cadascuna, que és el màxim que permet el Codi Penal en aquest tipus de casos-, però el Suprem ha desestimat el recurs. Entén que s'ha de mantenir la condemna perquè la recuperació de les filles de la víctima "mai serà plena".

El condemnat va abordar al garatge de casa de la seva cunyada les dues dones -la seva esposa havia anat a viure amb la germana després de decidir separar-se de l'acusat-, quan anaven a portar les dues nenes a l'escola, el maig del 2013. El tribunal argumenta que l'home era plenament conscient de la presència de les menors i que "no podia ser aliè a l'impacte emocional que els va produir veure com el seu oncle degollava la mare" i recorda que, a més, l'assassinat es va produir dins de casa de les petites. Segons el Suprem, "les seqüeles de les menors tenen un caràcter definitiu i les acompanyaran tota la vida".

Els magistrats insisteixen en les raons de l'Audiència de Girona, que en la sentència subratllava: "En poques ocasions aquest tribunal ha tingut l'oportunitat de veure delictes tan cruels i tan reprovables" com els que va cometre l'expolicia, que va deixar les nenes -de 6 i 10 anys en aquell moment- en companyia del cos de la mare dessagnant-se. Recorda que un dels testimonis va explicar que se sentien crits de les nenes "que semblaven trets d'una pel·lícula de terror".

El condemnat també havia recorregut la sentència al·legant un trastorn però la sala també desestima aquest argument. Diu que l'expolicia era "perfectament conscient" del que feia, com demostra el fet que que havia preparat "de manera freda i calculada" l'assassinat -portava dos ganivets i una destral, i va estar afilant-los moments abans d'entrar a la casa-. El tribunal també explica que l'esposa de l'homicida va trobar unes notes manuscrites de l'acusat on exposava la seva "determinació" de cometre el crim i, mentre la traslladaven a l'hospital ferida, la va culpar del que havia passat: "Mira el que m'has obligat a fer".

Inicialment l'expolicia va acceptar una condemna de 21 anys, però després va rebutjar-la i el Suprem va ordenar repetir el judici. Llavors l'Audiència de Girona va condemnar-lo a 35 anys de presó -20 per l'assassinat de la cunyada, 5 per les lesions a la dona i 10 per les seqüeles a les dues nebodes-.