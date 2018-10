Conflicte entre el Govern i l'Estat pel recompte dels menors migrants no acompanyats

El Govern no està d'acord amb el repartiment dels 40 milions d'euros que el ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social preveu aportar a les comunitats autònomes per atendre l'arribada de menors estrangers no acompanyats (MENA). Segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts del departament d'Afers Socials a l'ARA, l'origen del conflicte és que les dades de menors migrants que utilitza l'Estat per fer el repartiment de diners no coincideixen amb les del Govern.

El recompte de l'Estat sorgeix del ministeri de l'Interior, que obté les xifres del registre dels MENA que elabora la Policia Nacional. Fonts del ministeri han defensat a l'ARA que les dades del seu recompte les proporcionen les mateixes comunitats autònomes. Segons el ministeri, Catalunya està tutelant 1.074 MENA. En canvi, la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) assegura que actualment són 2.809 els menors migrants sota la seva tutela.

Aquesta diferència repercuteix de ple en el repartiment dels 40 milions perquè el govern espanyol agafa de referència les xifres del ministeri. La DGAIA ha reiterat els últims mesos que falta més informació i transparència en les xifres que gestiona l'Estat de l'arribada de MENA.