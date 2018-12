El Congrés aprova la llei de la mort digna i encarrila la despenalització de l'eutanàsia

La llei per a una mort digna ha aconseguit fer un altre pas aquest dijous al Congrés. El primer el va fer fa tot just una setmana, a la comissió de Sanitat. I ara haurà de seguir el seu camí al ple del Senat. L'aprovació d'aquesta llei al Congrés, que podria ser el preludi de la despenalització de l'eutanàsia, arriba tard a algunes comunitats autònomes com Catalunya, que ja fa temps que tenen una regulació. En aquest sentit s'ha pronunciat el diputat d'ERC al Congrés Joan Olòriz i Serra, que a més ha asseverat que els ciutadans demanen "anar més enllà" en referència a l'eutanàsia.

Aquesta proposta, presentada per Cs i aprovada amb 316 vots a favor i 23 en contra (ERC, PDECat, PNV i UPN), recull tres punts fonamentals: el dret dels pacients a rebre informació anticipada de la seva malaltia, de manera que puguin elaborar un testament vital, i el dret a la suspensió de les mesures de suport vital, cosa que significa que els pacients podrien rebutjar el tractament proposat pels professionals sanitaris i la regulació de les cures pal·liatives. Amb aquesta llei el pacient podrà rebre una atenció integral que previngui i mitigui el dolor, fins i tot amb tractaments que puguin, en alguns casos, suposar un escurçament de la seva vida.

L'aprovació d'aquesta llei, a més, podria ser el preludi per despenalitzar l'eutanàsia –una llei proposada pel PSOE que està en fase d'esmenes– perquè el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va condicionar el seu suport a la llei socialista a l'aprovació d'aquesta proposta de la seva formació. Tot i això, sembla que no serà tan senzill.

L'eliminació, durant la comissió de Sanitat, d'un dels punts clau –el règim sancionador– per a la formació taronja podria fer trontollar aquest suport. El PSOE va presentar una esmena –que va rebre 20 vots a favor i 17 en contra (PP i Cs)– per eliminar aquesta norma d'àmbit estatal proposada per Cs, que volia que la regulació del règim sancionador fos d'àmbit estatal i no regulat per les comunitats autònomes. A parer del portaveu socialista, Jesús María Fernández, una normativa estatal podria entrar en conflicte amb el règim sancionador que té en compte cada comunitat autònoma, com és el cas de Madrid i el País Basc. En aquest sentit, el portaveu de Cs, Francisco Igea, malgrat veure aprovada la seva proposta, ha manifestat durant la sessió que en aquesta tramitació hi ha un "però".

Per la seva banda, Fernández ha volgut evidenciar la seva satisfacció per l'aprovació d'aquesta llei "després de set anys i quatre intents del partit socialista",en paraules del portaveu. Durant la seva intervenció, el diputat socialista ha carregat també contra el PP per haver "obstaculitzat l'avenç dels drets de les persones".

El PNB, i també ERC, es va abstenir en la votació de la comissió, i el seu portaveu, Joseba Andoni Agirretxea, va avançar que seria en aquest ple del Congrés quan fixarien la seva posició final sobre aquesta proposició de llei. En el cas de la formació basca –que en aquesta votació s'ha posicionat finalment en contra– el conflicte provenia d'una qüestió de competències. Agirretxea ha reiterat que aquesta llei té una "pretensió centralitzadora" perquè, a parer de la seva formació, ha de ser competència exclusiva de les comunitats autònomes regular aquesta matèria.