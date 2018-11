El Congrés demana autoritzar la pastilla preventiva del VIH

El Congrés de Diputats ha instat el ministeri de Sanitat a autoritzar la comercialització de la profilaxi preexposició (PrEP), un fàrmac que ajuda a evitar la transmissió de la infecció per VIH. El PrEP "és un dels medicaments de prevenció del VIH més efectiu", ha asseverat el diputat del PDECat al Congrés Sergi Miquel, que, a més, ha criticat que "no té cap sentit que el ministeri bloquegi la seva distribució".

Ara per ara, a Espanya l'accés a aquest medicament és limitat. Malgrat que el PrEP està aprovat i autoritzat per diversos organismes oficials, com l'Agència Europea del Medicament i l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, no està disponible en el sistema sanitari públic. Només es pot adquirir per dues vies: o bé comprant-lo en farmàcies d'hospitals privats o per internet, dues maneres que són il·legals. Això és substancial també pel fet que ni els consumidors ni els medicaments tenen "un control mèdic" o "garanties de qualitat". A més, genera desigualtat entre la societat, el cost d'aquests fàrmacs és molt elevat i, per tant, hi ha part de la població que no pot accedir a aquest "mercat negre".

"Països del nostre entorn, com França, Noruega i Bèlgica, ja ho han implementat en els seus sistemes sanitaris", ha assegurat Miquel, que ha afegit que aquest fàrmac compta "amb resultats contrastats i amb més d'un 90% d'eficàcia" a l'hora d'evitar la transmissió de la infecció per VIH.

La PNL del PDECat, que ha sigut aprovada per tots els grups parlamentaris, insta el ministeri de Sanitat a permetre l'accés de la població a aquest fàrmac i, de retruc, a un major control tant de la qualitat del medicament com d'un seguiment al pacient.