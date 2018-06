El Congrés avança cap a la inclusió de l’eutanàsia en el sistema de salut amb l’únic rebuig del PP

Els grups del Congrés de Diputats han donat aquest dimarts llum verda a la tramitació de la proposició de llei del PSOE per despenalitzar i regular l’eutanàsia, primera mesura estrella en el terreny social del nou govern de Pedro Sánchez, amb l’única oposició del PP. Totes les formacions s’han mostrat obertes a continuar els tràmits per tirar endavant amb la norma, que inclouria per primer cop el dret a la mort digna entre els serveis del sistema nacional de salut.

És el segon cop que el Congrés dona suport a la despenalització de l’eutanàsia. En l’anterior ocasió va tramitar una proposició del Parlament de Catalunya en aquest sentit, tot i que en aquell cas no s’incloïa una regulació, cosa que sí que passa ara.

El text, que tot just inicia el seu camí parlamentari i que, per tant, està subjecte a la introducció d’esmenes, defensa que sigui el pacient qui, segons els seus “valors vitals” i no només en el cas d’una malaltia o discapacitat greu –i després del diagnòstic d’un professional sanitari– pugui demanar l’eutanàsia, mentre que per als metges reserva el dret a ser objector de consciència i no practicar-ne.