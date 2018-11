La indemnització de les víctimes dels bebès robats supera el primer pas al Congrés

El Congrés ha pres en consideració la proposició de llei, presentada pels socialistes i del Grup Mixt - entre ells, el PDECat i ERC-, que té per objectiu facilitar la investigació dels casos dels nadons robats. Al text es recullen quatre principis bàsics en què es basa aquesta PL, aprovada per unanimitat: "la recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts"; "l'aplicació de l'acció de la justícia"; "la reparació integral dels danys i perjudicis causats" i l'"establiment de garanties per la no repetició dels fets".

Molts grups parlamentaris han fet incís, durant la sessió, que el robatori de nadons no va succeir només durant la dictadura, de la mateixa manera que no va passar "només a l'estat espanyol, sinó també en altres llocs". Amb aquesta PL, malgrat que queda molt treball per fer, es pretén avançar en aquesta qüestió amb tres objectius clars: crear un banc d'ADN, una fiscalia especial de bebès robats i també, facilitar l'accés als arxius de l'època inclosos els de l'Església. I d'aquesta manera esclarir, a parer del diputat del PDECat, Feliu Guillaumes, un acte "monstruós" que va començar amb la guerra civil i que ha acabat "en plena democràcia" com una simple màfia.

En el dia del dia mundial de la infància, el Congrés ha fet un primer pas per indemnitzar a totes aquelles víctimes. Guillaumes ha demanat també votar a favor de la PL perquè tothom per "dignitat" té dret "a saber d'on ve". En la mateixa línia, des de la formació EH BILDU, la diputada Marian Beitialarrangoitia ha manifestat que les víctimes tenen dret a conèixer la veritat sense "trobar-se amb la negativa de l'Església".

En el debat, alguns portaveus com el diputat d'ERC Gabriel Rufián i també el diputat de Ciutadans Marcial Gómez han manifestat que la qüestió era de tanta importància que calia "deixar de banda les sigles" perquè aquestes víctimes puguin, en paraules de Rufián, "recuperar la identitat".

D'altra banda, Óscar Clavell, diputat del PP, ha aprofitat l'avinentesa per manifestar que amb l'anterior govern, el del Partit Popular, "ja es va avançar" una mica en aquest assumpte.