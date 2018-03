El congrés més gran d’Europa sobre el càncer de mama se celebra a Barcelona

Barcelona acull el congrés sobre càncer de mama més gran d’Europa en el marc de l’11a edició del Congrés Europeu de Càncer de Mama. L'esdeveniment comptarà amb l'assistència de més de 2.500 especialistes de 90 països, que es reuniran des d'aquest dimecres fins al divendres 23 de març per tal d'exposar i compartir els avenços i estudis sobre el càncer de mama. El focus se centrarà en qüestions com la influència de la genètica i de l'estil de vida en la manifestació del càncer, així com en el diagnòstic i tractament de la malaltia.

"A Espanya es diagnostiquen al voltant de 26.000 casos de càncer de mama cada any, i només a Catalunya, 6.500 casos", ha informat la presidenta del congrés, la doctora Isabel Rubio. Encara que les estadístiques reflecteixen que els últims anys ha augmentat la incidència del càncer de mama, "la supervivència també ha augmentat", ha afegit. Per aquest motiu, la doctora considera fonamental que hi hagi un punt de trobada entre especialistes, com succeeix en aquest congrés, que tingui una "traducció directa" per als pacients.

Les edats entre les quals es produeix una incidència més gran de càncer de mama és entre els 45 i els 65 anys. Rubio ha afirmat, però, que "el 40% dels càncers es podrien evitar amb uns hàbits de vida saludables", com ara una dieta correcta, fer exercici, no fumar o evitar el consum d'alcohol, entre d'altres.

Rubio recomana a les pacients que presenten el gen del càncer i que, per tant, podrien acabar presentant un tumor, que la prioritat és informar-se: "Que a una dona li diagnostiquin una mutació no és una urgència, ha de pensar i valorar totes les opcions de prevenció del risc de patir un tumor". Entre les opcions hi ha la possibilitat de passar per cirurgia o per tractament mèdic i disposar d’un seguiment controlat.

El doctor Christian Sisó, cirurgià de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, és un dels especialistes que han presentat els seus estudis. En el seu cas, una investigació sobre com podria evitar-se la cirurgia de ganglis en dones que responen bé a la quimioteràpia inicial. "Ara veiem que alguns tumors no són tan agressius com per necessitar quimioteràpia o una cirurgia", ha plantejat, en referència a l'estudi que ha dirigit i que ha demostrat que la radiació fa desaparèixer fins a un 30% els tumors més agressius. I ha afegit: "Cada vegada estem més convençuts que el tractament del càncer de mama ha de ser com més personalitzat millor". El doctor, però, ha matisat que si els ganglis s’inflamessin, les pacients sí que haurien de passar per una cirurgia a l’aixella.