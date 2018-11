El Congrés rebutja de ple l'esmena del PP per acabar amb la sanitat universal

El PP s'ha tornat a quedar sol al Congrés de Diputats aquest dijous defensant acabar amb la sanitat universal. Tots els partits han rebutjat de ple l'esmena a la totalitat que han presentat els populars al projecte de llei sobre sanitat universal que es tramita a la cambra després de la convalidació del decret llei que va revertir la decisió del govern de Mariano Rajoy l'abril del 2012 de retirar la targeta sanitària als immigrants en situació il·legal.

Continua així la tramitació parlamentària amb l'objectiu d'ampliar i regular millor la sanitat universal, després que diferents ONG hagin denunciat que quatre mesos després de l'aprovació del decret llei encara no s'ha fet efectiu. Per això demanen l'adopció "urgent" d'un reglament que aclareixi la norma per blindar el dret a la salut, que "actualment continua en risc", assenyalen en un comunicat Amnistia Internacional, Yo Sí Sanidad Universal, Metges del Món i altres organitzacions integrades en la plataforma REDER.

El pas següent serà el debat d'esmenes parcials, on tots els partits que van donar suport a la moció de censura ja han avançat que inclouran precisions. De fet, des d'ERC el diputat Joan Olòriz ha recordat que van demanar tant la tramitació del decret llei com de la retirada del recurs al Tribunal Constitucional de la norma catalana del 2015 que permetia la universalització de la sanitat per acceptar la convalidació.

La diputada del PP María Teresa Angulo ha defensat la decisió de Rajoy de retirar la targeta sanitària a les persones que no tenen papers perquè ara s'estan "beneficiant dels impostos dels espanyols". En aquest sentit, ha llançat una alerta sobre el "turisme sanitari" i sobretot dels "familiars llatinoamericans que demanaran reagrupament per venir a Espanya a operar-se". Els populars consideren que els "espanyols pagaran aquest decret amb una brutal pujada d'impostos". "Aquí ja es va viure la barra lliure sanitària amb els socialistes i es va deixar la salut a l'UCI", ha afegit.

Des del PSOE han denunciat que el seu discurs "xenòfob" és més propi de Trump que no pas de Merkel. Ciutadans, que està previst que s'abstingui, ha censurat que el PP volgués amb la seva esmena "desmuntar la sanitat". Ara bé, també ha carregat contra el govern espanyol per "no reforçar la vigilància" a l'Estret i evitar l'arribada de més persones. Per a Podem, en canvi, l'esmena del PP "cansa" i és "obsessiva", perquè l'objectiu que sempre busquen és que "no s'atengui tothom".

En sortir del debat, la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, ha respost que en cap cas els CAP poden exigir pagar una factura a les persones sense papers com s'està demanant en algunes comunitats i denuncien les ONG. Ha dit que s'han enviat instruccions a les autonomies per recordar-los que el reial decret segueix vigent malgrat tramitar-se com a projecte de llei, però que igualment tenen pendent aprovar un decret de desenvolupament parlamentari de la norma, que tot i així no serà fins que s'aprovi la nova llei. "Mentrestant no han de pagar res, però no tinc dades que això estigui passant", ha dit espolsant-se responsabilitats sobre el tema.